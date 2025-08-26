BTS Jin為合作十年的經紀人撐場！婚禮司儀一出場，新郎壓力山大

正在美國忙於新專輯製作的防彈少年團（BTS）成員Jin，近日突然閃現韓國，竟是為了履行與「職場戰友」的特別約定——擔任合作十年經紀人的婚禮司儀！

24日，Jin被目擊在婚禮現場以一身筆挺西裝帥氣控場，不僅用流利口才帶動氣氛，更以「南韓最貴臉孔」加持婚禮檔次，讓粉絲笑稱：「新人賺到天花板級司儀團隊！」



10년 동안 함께한 매니저님 결혼식 사회 보는 석진이 사진 줍줍해버렸쨔ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ친형, 절친, 15년 동안 함께한 컨디셔닝팀 형님 결혼식 사회 본 우리 의리남 김석진 https://t.co/NlhyrZMd2j pic.twitter.com/btrNQneG7u — 꾹이모나 (@JJUNGKOOK_mona) August 24, 2025

Jin en Corea



Nuestro Seokjin regresó a Corea y brilló como maestro de ceremonia en la boda del manager con ha trabajado con BTS durante más de 10 años. #JIN #BTS #BTSARMY #btsnews pic.twitter.com/EwqsAphpJh — BTS ARGENTINA (@BTSarg_official) August 24, 2025

Jin served as the MC at the wedding of the manager who had worked with him for 10 years



Thank you to parents for raising him to be a man with a mature and thoughtful heart. I express greetings with respect and gratitude.#JIN #방탄소년단진 @BTS_twt pic.twitter.com/dNJnEmRU1n — ECHO (@seokjinieluvz) August 24, 2025

據透露，這位經紀人與BTS共同經歷十年風雨，Jin更是特意調整海外行程飛回韓國力挺老友。 這已非Jin首次展現「業界義氣男」面貌——他曾為多名好友的婚禮擔任司儀，其中就有15年摯友，網友翻出過往影片驚呼：「Jin的MC履歷比打歌節目還豐富！」



當然，Jin的完美顏值再度成為焦點，婚禮照片在社交媒體瘋傳，全球粉絲狂刷：「新郎小心！嘉賓眼睛都盯著司儀了」、「這是婚禮還是畫報現場？ 」

據悉，BTS正全力投入2026年春季回歸及世界巡演準備，Jin此次「義氣跨國行」也讓粉絲期待：「哥是不是偷偷錄完音了？ 新專輯快來！」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞