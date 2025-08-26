BTS Jin為合作十年的經紀人撐場！婚禮司儀一出場，新郎壓力山大
明星   2025年8月26日   星期二11:11   Tracy  

（封面圖源：IG@jin）

正在美國忙於新專輯製作的防彈少年團（BTS）成員Jin，近日突然閃現韓國，竟是為了履行與「職場戰友」的特別約定——擔任合作十年經紀人的婚禮司儀！

24日，Jin被目擊在婚禮現場以一身筆挺西裝帥氣控場，不僅用流利口才帶動氣氛，更以「南韓最貴臉孔」加持婚禮檔次，讓粉絲笑稱：「新人賺到天花板級司儀團隊！」

據透露，這位經紀人與BTS共同經歷十年風雨，Jin更是特意調整海外行程飛回韓國力挺老友。 這已非Jin首次展現「業界義氣男」面貌——他曾為多名好友的婚禮擔任司儀，其中就有15年摯友，網友翻出過往影片驚呼：「Jin的MC履歷比打歌節目還豐富！」
（圖源：IG@jin）

當然，Jin的完美顏值再度成為焦點，婚禮照片在社交媒體瘋傳，全球粉絲狂刷：「新郎小心！嘉賓眼睛都盯著司儀了」、「這是婚禮還是畫報現場？ 」

據悉，BTS正全力投入2026年春季回歸及世界巡演準備，Jin此次「義氣跨國行」也讓粉絲期待：「哥是不是偷偷錄完音了？ 新專輯快來！」

