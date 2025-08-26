年度最强动作奇幻影集《十二使者》震撼登场！马东石、朴炯植、徐仁国加台湾女星雷嘉汭，这组合也太强～

哇～大家期待已久的《十二使者》终於正式上线啦！光看这个卡司就知道要爆了：《永恒族》马东石、朴炯植、徐仁国，还有台湾的《八尺门的辩护人》雷嘉汭！果然一开播就交出超亮眼成绩单，首都圈平均7.2%、全国平均8.1%，直接笑傲同档韩剧，而且还是KBS今年韩剧的最佳纪录之一呢！

剧情设定超有创意～

十二位守护者对战上古邪灵，但现代的十二使者竟然开起高利贷公司！专门放款给黑道和罪犯再暴力讨债，这个设定真的很新鲜XD 而朴炯植饰演的大反派「昊鬼」百年封印一被解除，立刻召集众邪灵向十二使者发动攻击，那个节奏明快又拳拳到肉的打戏，观众都直呼过瘾！



马东石大叔的回归真的等太久了！

这是他睽违九年再度出演影集，而且这次不只当男主角「泰山」，连编剧都亲自操刀。被问为什么想拍《十二使者》，他说一直想拍「亚洲奇幻英雄」题材，就想到了十二生肖这个概念。不过为了扛收视压力，马东石坦白说准备期间压力大到严重掉发：「每次建立世界观都会掉一大把头发，没有一件事是容易的！」听起来真的很辛苦呢～



徐仁国终於又能跟马东石当好兄弟了！

还记得2016年《38师机动队》的搭档吗？徐仁国开心大喊：「苦等了快10年，终於能再度与马东石前辈演好兄弟！」这次他饰演「猴子天使」，为了展现攀岩走壁的矫健身手，还特别拜师跑酷团队，设计出专属猴子天使的灵活动作，光想就觉得很帅气！



台湾女星雷嘉汭的韩剧首秀备受瞩目！

这次她饰演「蛇天使」铃儿，角色设定是拥有治愈能力但无法说话，所以要完全用眼神来传达情感。她在记者会上用流利韩文表示：「能与前辈们一起拍摄，真的是莫大的荣幸」，而且首集一登场就让韩媒以「迷人的美丽」大赞她的演出！





朴炯植这次彻底黑化当大反派！

继《宝物岛》的腹黑野心男角色大受好评后，这次在《十二使者》他全面黑化成邪恶的「昊鬼」。因为角色象徵动物是乌鸦，他还认真研究乌鸦习性：「我想这是我第一次观察乌鸦这么久，乌鸦其实非常聪明，看著它的黑眼睛会感受到某种深刻和不可预测的一面，我试图利用这些来加强角色诠释。」剧中那个帅气邪魅的造型，也让网友直呼「哪有坏人这么帅！」



《十二使者》已经在8月23日於Disney+上线，每周六、日独家更新！大家追起来了吗～这个组合真的让人很期待接下来的剧情发展呢！

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究