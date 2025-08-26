【9月追劇攻略】宋仲基時隔8年再演愛情劇《我的青春》！超強實力派金多美、韓石圭都帶著新作回歸

不得了！世一男神宋仲基come back了！攜手千瑀嬉主演的Viu Original原創年度韓劇《我的青春》即將在9月5日強勢首播，以下為讀者們奉上一份詳細的9月追劇（煲劇）攻略，每一部精彩作品都不容錯過！

＊年度鉅作《我的青春》 9月5日首播



由宋仲基和千瑀嬉主演的Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》講述一對曾經支撐彼此、度過人生黑暗期的戀人，闊別多年後重逢的故事。宣佑海（宋仲基飾）曾是風光一時的童星，後來因為成人的慾望而失去光芒、逐漸被大眾遺忘，現在他擺脫人生陰霾成為了一名小說家兼花卉設計師；他的平靜生活卻被初戀成濟妍（千瑀嬉飾）的出現徹底打破！曾是富家千金的濟妍一夕之間家道中落，現在身為被現實追趕的娛樂公司經紀人，她找到了宣佑海，兩人的生活因此發生巨大變化⋯⋯



《我的青春》由《奔向愛情》編劇朴時玄執筆、搭檔《柔美的細胞小將》李尚燁導演，兩位擅於描繪細膩感情的編導強強聯手，有望為觀眾帶來一部扣人心弦的浪漫之作！近日劇組釋出了三段最新預告，可見宣佑海和成濟妍在花店前重遇，成濟妍坦率表示：「如果說一直以來都沒有想念過你，肯定是說謊。再次相遇的你，瞬間就把我帶回去那個時候。」似是為兩人的感情線掀起序幕！另一邊，宣佑海則表示：「你也好奇過嗎？我是如何長大的。」讓人十分期待他的成長故事和內心戲！



繼2022年Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》後，宋仲基再度聯手Viu推出最新力作《我的青春》回歸小螢幕，該劇不但是宋仲基時隔8年回歸愛情劇的成品，更是他婚後首部主演的電視劇，自然引發萬眾期待！

＊輕鬆浪漫《金子般我的明星》 逢星期一、二晚上架



全新愛情喜劇《金子般我的明星》講述1999年國民初戀林世拉（張多皒飾）橫空出道，在韓國掀起現象級熱潮，因為一宗烏龍案件，使她和新手警察獨孤哲（李敏宰飾）結下良緣；某天她在頒獎典禮後發生嚴重車禍，從此在醫院昏迷不醒。



當她再次睜開眼睛，時間竟然快轉到2025年，她也在一夜之間從女神變成50歲的「清慈」（嚴正化飾）！看著鏡中淪為50歲大媽的自己，她忍不住崩潰痛哭，獨孤哲（宋承憲飾）只好送她回家，清慈看著狹窄簡陋的考試院房間，昔日耀眼的明星光環瞬間幻滅；此時她更得悉昔日死對頭高熙英（李伊飾）頂替了她的位置成為頂流明星，引發這一切的背後是否另有隱情？





憑著新穎的劇情和紮實的演員班底，《金子般我的明星》一開播便收獲了不少好評，劇中嚴正化和宋承憲的互動也讓劇迷大讚極有化學反應！早前嚴正化在劇集發布會上透露：「劇本太有趣了，越看越覺得我能做得更好，所以我決定演出。之前通過《車貞淑醫生》展示了『年齡不是問題』的想法，這次奉清慈一角似乎也可以傳達這樣的信息！」宋承憲也表示對該劇充滿信心：「能夠和前輩合作這麼有趣的作品，我真的很榮幸了，整個拍攝過程都很開心！我有預感，好像會成為超越《非常律師禹英禑》的作品呢，哈哈！」（因為作品都在韓國電視台ENA播出，所以提到）



＊青春歲月《百次的回憶》 9月13日首播

愛情韓劇《百次的回憶》由金多美、辛叡恩、許楠儁主演，背景設定於80年代，講述100號巴士兩位年輕女乘務員高英禮（金多美飾）與徐鍾熙（辛叡恩飾）之間的閨密情，英禮將與鍾熙一起奔馳在100號巴士上，用她的獨立與灑脫，書寫屬於80年代女孩的故事。她們更會與命中注定的男子韓在弼（許楠儁飾）在青春歲月中交織一場青澀愛戀。



《百次的回憶》由《三十九》金相鎬導演與《認識的妻子》楊熙勝編劇合力打造，重現了經典場景與制服，透過性格截然不同的兩位女孩，呈現艱苦生活中依舊閃亮的青春歲月，這更是金多美睽違4年回歸的愛情劇，備受劇迷期待。

＊幽默協商《申社長計劃》 9月15日首播

由韓石圭、裴賢聖和李蕊主演的全新韓國喜劇《申社長計劃》以「無法有效溝通」的當代社會為背景，講述一位擁有非凡談判能力的炸雞店老闆申社長（韓石圭飾），為陷入危機的人們出面調解糾紛的故事。



劇中申社長以其獨特的溝通技巧和智慧，幫助人們解決各種矛盾和衝突，展現了「協商之神」的風采；裴賢聖和李蕊則分別飾演新手法官趙菲利普與炸雞店外送員李時溫，前者陰差陽錯地在申社長的炸雞店打工，後者則是年紀輕輕的一家之主，兩個背景和性格完全不同的店員，到底如何成為申社長的最佳助手？

9月精彩劇集輪住上線，無論是正在熱播的《金子般的明星》、即將開播的《百次的回憶》、《申社長計劃》和中國古裝BL劇《紫陌紅塵》，還是Viu原創韓劇《我的青春》，每一部都值得你打開電視，在Viu開啓一場美好的煲劇之旅。

