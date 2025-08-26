呂珍九加入《大脫逃》變國民忙內！睽違6年 10/12 出道20週年特別見面會見台粉，呂珍九化身《大脫逃》忙內! 「國民弟弟」 →《德魯納》出道20週年特別見面會

演員呂珍九出道20年，不僅有著「國民弟弟」的稱號，一路從《擁抱太陽的月亮》、《想你》到《成為王的男人》、《德魯納酒店》、《怪物》獲得許多人的喜愛。近期更因加入tving綜藝《大逃脫：The Story》掀起許多討論，話題度不斷。

如今，適逢出道20週年的呂珍九也將舉行亞洲特別粉絲見面會 ，從雅加達出發、東京、大阪、首爾，更追加了台北等城市，就是為了和久違會面的粉絲相見。

八歲出道成為童星的呂珍九，不只演出許多大咖的年少時期，更因《擁抱太陽的月亮》、《想你》躍升為南韓「國民弟弟」的代表。長大後演技不斷精進的他，曾以《成為王的男人》入圍第55屆百想藝術大獎電視部門，男子最優秀演技賞，之後更因和IU主演的戲劇《德魯納酒店》人氣暴漲，紅遍全亞洲，具燦星與張滿月之間的化學反應，獲得許多好評。之後呂珍九更和演員申河均同台飆戲《怪物》，不僅展現了絕佳的成熟演技，蛻變得過程更是讓許多粉絲看在眼裡。



此外，一相給人「國民弟弟」的可愛形象的呂珍九，也在2024年在電影《亡命機劫》首次挑戰反派角色，該電影在韓國不僅創下百萬人次觀看的票房，首次挑戰惡角的呂珍九，不僅打破過往形象，破格演技備受好評。

除了在影視方面的表現，綜藝方面也相當活躍的呂珍九，自2020年出演tvN綜藝《帶輪子的家》後，不僅展現了許多私下自然的一面，今年更是以忙內身份加入了人氣密室逃脫綜——藝節目《大逃脫：The Story》並和姜鎬童、金東炫、柳炳宰、高庚杓及伯賢一起在各種主題下，進行解謎發現線索，推動遊戲劇情並逃出密室。



這次的 不僅是呂珍九出道20週年的特別粉絲見面會，更是與許多粉絲見證所有成長的時刻，詳細活動內容將在後續公開。

呂珍九台北見面會 活動資訊：

2025 YEO JIN GOO SPECIAL FANMEETING in TAIPEI

演出日期：2025年10月12日（日）

演出地點：WESTAR (台灣台北市萬華區漢中街116號8樓)

售票網站：年代售票（售票頁面建製中）

售票日期及時間：2025年9月14日(日) 12:00

票價：4,880 / 3,880 （全區坐席）/ 身障席 2,440

粉絲福利：一對一合照/團體合照/簽名海報/海報/小卡/ Hi touch/拍立得/簽名拍立得

主辦單位: UJIN Entertainment / UNI Global ltd.

