吕珍九加入《大脱逃》变国民忙内！睽违6年 10/12 出道20周年特别见面会见台粉，吕珍九化身《大脱逃》忙内! 「国民弟弟」 →《德鲁纳》出道20周年特别见面会

演员吕珍九出道20年，不仅有著「国民弟弟」的称号，一路从《拥抱太阳的月亮》、《想你》到《成为王的男人》、《德鲁纳酒店》、《怪物》获得许多人的喜爱。近期更因加入tving综艺《大逃脱：The Story》掀起许多讨论，话题度不断。

如今，适逢出道20周年的吕珍九也将举行亚洲特别粉丝见面会 ，从雅加达出发、东京、大阪、首尔，更追加了台北等城市，就是为了和久违会面的粉丝相见。

八岁出道成为童星的吕珍九，不只演出许多大咖的年少时期，更因《拥抱太阳的月亮》、《想你》跃升为南韩「国民弟弟」的代表。长大后演技不断精进的他，曾以《成为王的男人》入围第55届百想艺术大奖电视部门，男子最优秀演技赏，之后更因和IU主演的戏剧《德鲁纳酒店》人气暴涨，红遍全亚洲，具灿星与张满月之间的化学反应，获得许多好评。之后吕珍九更和演员申河均同台飙戏《怪物》，不仅展现了绝佳的成熟演技，蜕变得过程更是让许多粉丝看在眼里。



此外，一相给人「国民弟弟」的可爱形象的吕珍九，也在2024年在电影《亡命机劫》首次挑战反派角色，该电影在韩国不仅创下百万人次观看的票房，首次挑战恶角的吕珍九，不仅打破过往形象，破格演技备受好评。

除了在影视方面的表现，综艺方面也相当活跃的吕珍九，自2020年出演tvN综艺《带轮子的家》后，不仅展现了许多私下自然的一面，今年更是以忙内身份加入了人气密室逃脱综——艺节目《大逃脱：The Story》并和姜镐童、金东炫、柳炳宰、高庚杓及伯贤一起在各种主题下，进行解谜发现线索，推动游戏剧情并逃出密室。



这次的 不仅是吕珍九出道20周年的特别粉丝见面会，更是与许多粉丝见证所有成长的时刻，详细活动内容将在后续公开。

吕珍九台北见面会 活动资讯：

2025 YEO JIN GOO SPECIAL FANMEETING in TAIPEI

演出日期：2025年10月12日（日）

演出地点：WESTAR (台湾台北市万华区汉中街116号8楼)

售票网站：年代售票（售票页面建制中）

售票日期及时间：2025年9月14日(日) 12:00

票价：4,880 / 3,880 （全区坐席）/ 身障席 2,440

粉丝福利：一对一合照/团体合照/签名海报/海报/小卡/ Hi touch/拍立得/签名拍立得

主办单位: UJIN Entertainment / UNI Global ltd.

