「水彈女王」權恩妃登台北 Legacy MAX！與RUBI相約最難忘的夜晚，《KWON EUNBI ‘THE RED’ CONCERT in TAIPEI》9月20日火熱開唱

南韓女星「水彈女王」權恩妃(KWON EUNBI)將於2025年9月20日晚間六點半在台北Legacy MAX舉辦《KWON EUNBI THE RED CONCERT in TAIPEI》演唱會。以全新巡演主題《THE RED》來到台灣，象徵她對舞台的熱情與燃燒能量，讓粉絲們格外期待。門票全區對號入座，可透過全台7-ELEVEN ibon機台及ibon網站購買。

權恩妃在2014年以女團Ye-A出道，2018年參加韓國選秀節目《PRODUCE 48》，最終以限定團體IZONE成員正式亮相。作為隊長的她，不僅以穩健的舞台掌控力獲得認可，更以強烈的舞蹈實力和清亮的歌聲，成為團體靈魂人物之一。同時於2021年展開個人活動，音樂作品以多變的音樂風格展現她的魅力。從清新甜美到性感酷帥，她以獨特舞台表現力，逐步奠定全能女Solo的地位。

權恩妃每一次回歸都呈現出截然不同的舞台形象，展現她挑戰自我的決心。2023年她登上《Waterbomb》音樂節，憑藉直拍影片獲得超高關注與人氣，被封為「Summer Queen」。而今年的《Waterbomb》她以紅白格紋襯衫搭配比基尼火辣登場，以充滿魅力與舞台張力的表演驚艷全場，成為活動最受矚目的亮點，並被粉絲封為「水彈女王」。近期，權恩妃也受邀擔任富邦悍將棒球賽的特別嘉賓，登上台北大巨蛋演出。她於活動中驚喜演唱在社群引發熱潮的碧昂絲名曲〈Crazy in Love〉，瞬間帶動全場觀眾情緒，現場氣氛熱烈。從社群到表演，權恩妃的一舉一動皆引發高度關注，展現她多元魅力。



《KWON EUNBI THE RED CONCERT in TAIPEI》演唱會，權恩妃不僅將帶來最具代表性的舞台演出，也特別準備了多項寵粉福利，包括限定小卡、簽名會、SOUND CHECK、10:1合照、Hi-BYE、簽名拍立得與簽名海報等多重驚喜。不同票區的觀眾將有機會抽中不同類型的福利，讓粉絲能近距離感受她的親和力與舞台魅力。而權恩妃也向台灣粉絲表達心意，表示這一次不僅準備了許多豐富的舞台表演，還設計了能和粉絲們一起享受的特別環節，希望能與台灣的RUBI(官方粉絲名)一起創造難忘的回憶。演唱會門票購票方式為全台7-ELEVEN ibon機台及ibon網站，敬請歌迷把握機會，與「水彈女王」權恩妃共度最熱力四射的夜晚！更多活動詳情請上主辦單位K-MONSTAR官方社群查詢。



KWON EUNBI ‘THE RED' CONCERT in TAIPEI

演出日期｜2025年09月20日 (六) 18:30 (TST) （※ 實際演出時間請以現場公告為準。）

演出地點｜Legacy MAX

演出場地地址｜台北市信義區松壽路11號6樓（新光三越 台北信義新天地A11）

售票時間｜2025年08月16日 (六) 12:00 (TST)

售票系統｜全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

票價｜$5,280 / $4,680 / $4,080 / 身障席 $2,640 （全場對號入座）

購票福利：限定小卡 / 迷你簽名會 / SOUND CHECK / 10:1 合照 / Hi-BYE / 簽名拍立得 / 簽名海報

