這是眼球淨化組合啊！李洙赫收到漫改劇《女皇的後宮們》出演提案，有望成為秀智的「後宮」

今日（26）有媒體報導，李洙赫將出演《女皇的後宮們》（하렘의 남자들）的主角。隨後，他的經紀公司Saram娛樂回應：「李洙赫收到《女皇的後宮們》的出演提案，正在積極討論中。」



《女皇的後宮們》改編自 Alphatart 作家的 NAVER 網路小說，講述塔利歐帝國的女皇帝拉蒂爾爲了保住皇帝的位置，讓男人後宮們加入而展開的宮廷羅曼史幻想劇。從2020年3月到2023年6月，連載的網路小說不僅累計下載量達到2140萬以上，不僅在國內，在國內外也大受歡迎。日前，秀智收到飾演女主角「拉蒂爾」的提案，目前正在討論中，引起人們的熱議。



2006年以模特兒身份出道的李洙赫從2010年開始正式展開演技活動，期間出演過《高校處世王》、《夜行書生》、《住在我家的男人》、《某一天滅亡來到我家門前》、《于氏王后》等作品，吸血鬼外貌＋性感的低音，也受到許多粉絲的喜愛。特別是最近出演的作品《S LINE》獲選爲《第8屆坎城國際劇集展》競賽單元，走上了紅地毯，鞏固作爲國際演員的地位。



