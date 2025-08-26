「水弹女王」权恩妃登台北 Legacy MAX！与RUBI相约最难忘的夜晚，《KWON EUNBI ‘THE RED’ CONCERT in TAIPEI》9月20日火热开唱

南韩女星「水弹女王」权恩妃(KWON EUNBI)将於2025年9月20日晚间六点半在台北Legacy MAX举办《KWON EUNBI THE RED CONCERT in TAIPEI》演唱会。以全新巡演主题《THE RED》来到台湾，象徵她对舞台的热情与燃烧能量，让粉丝们格外期待。门票全区对号入座，可透过全台7-ELEVEN ibon机台及ibon网站购买。

权恩妃在2014年以女团Ye-A出道，2018年参加韩国选秀节目《PRODUCE 48》，最终以限定团体IZONE成员正式亮相。作为队长的她，不仅以稳健的舞台掌控力获得认可，更以强烈的舞蹈实力和清亮的歌声，成为团体灵魂人物之一。同时於2021年展开个人活动，音乐作品以多变的音乐风格展现她的魅力。从清新甜美到性感酷帅，她以独特舞台表现力，逐步奠定全能女Solo的地位。

权恩妃每一次回归都呈现出截然不同的舞台形象，展现她挑战自我的决心。2023年她登上《Waterbomb》音乐节，凭藉直拍影片获得超高关注与人气，被封为「Summer Queen」。而今年的《Waterbomb》她以红白格纹衬衫搭配比基尼火辣登场，以充满魅力与舞台张力的表演惊艳全场，成为活动最受瞩目的亮点，并被粉丝封为「水弹女王」。近期，权恩妃也受邀担任富邦悍将棒球赛的特别嘉宾，登上台北大巨蛋演出。她於活动中惊喜演唱在社群引发热潮的碧昂丝名曲〈Crazy in Love〉，瞬间带动全场观众情绪，现场气氛热烈。从社群到表演，权恩妃的一举一动皆引发高度关注，展现她多元魅力。



《KWON EUNBI THE RED CONCERT in TAIPEI》演唱会，权恩妃不仅将带来最具代表性的舞台演出，也特别准备了多项宠粉福利，包括限定小卡、签名会、SOUND CHECK、10:1合照、Hi-BYE、签名拍立得与签名海报等多重惊喜。不同票区的观众将有机会抽中不同类型的福利，让粉丝能近距离感受她的亲和力与舞台魅力。而权恩妃也向台湾粉丝表达心意，表示这一次不仅准备了许多丰富的舞台表演，还设计了能和粉丝们一起享受的特别环节，希望能与台湾的RUBI(官方粉丝名)一起创造难忘的回忆。演唱会门票购票方式为全台7-ELEVEN ibon机台及ibon网站，敬请歌迷把握机会，与「水弹女王」权恩妃共度最热力四射的夜晚！更多活动详情请上主办单位K-MONSTAR官方社群查询。



KWON EUNBI ‘THE RED' CONCERT in TAIPEI

演出日期｜2025年09月20日 (六) 18:30 (TST) （※ 实际演出时间请以现场公告为准。）

演出地点｜Legacy MAX

演出场地地址｜台北市信义区松寿路11号6楼（新光三越 台北信义新天地A11）

售票时间｜2025年08月16日 (六) 12:00 (TST)

售票系统｜全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

票价｜$5,280 / $4,680 / $4,080 / 身障席 $2,640 （全场对号入座）

购票福利：限定小卡 / 迷你签名会 / SOUND CHECK / 10:1 合照 / Hi-BYE / 签名拍立得 / 签名海报

