【9月追剧攻略】宋仲基时隔8年再演爱情剧《我的青春》！超强实力派金多美、韩石圭都带著新作回归

不得了！世一男神宋仲基come back了！携手千瑀嬉主演的Viu Original原创年度韩剧《我的青春》即将在9月5日强势首播，以下为读者们奉上一份详细的9月追剧（煲剧）攻略，每一部精彩作品都不容错过！

＊年度巨作《我的青春》 9月5日首播



由宋仲基和千瑀嬉主演的Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》讲述一对曾经支撑彼此、度过人生黑暗期的恋人，阔别多年后重逢的故事。宣佑海（宋仲基饰）曾是风光一时的童星，后来因为成人的欲望而失去光芒、逐渐被大众遗忘，现在他摆脱人生阴霾成为了一名小说家兼花卉设计师；他的平静生活却被初恋成济妍（千瑀嬉饰）的出现彻底打破！曾是富家千金的济妍一夕之间家道中落，现在身为被现实追赶的娱乐公司经纪人，她找到了宣佑海，两人的生活因此发生巨大变化⋯⋯



《我的青春》由《奔向爱情》编剧朴时玄执笔、搭档《柔美的细胞小将》李尚烨导演，两位擅於描绘细腻感情的编导强强联手，有望为观众带来一部扣人心弦的浪漫之作！近日剧组释出了三段最新预告，可见宣佑海和成济妍在花店前重遇，成济妍坦率表示：「如果说一直以来都没有想念过你，肯定是说谎。再次相遇的你，瞬间就把我带回去那个时候。」似是为两人的感情线掀起序幕！另一边，宣佑海则表示：「你也好奇过吗？我是如何长大的。」让人十分期待他的成长故事和内心戏！



继2022年Viu Original原创韩剧《财阀家的小儿子》后，宋仲基再度联手Viu推出最新力作《我的青春》回归小萤幕，该剧不但是宋仲基时隔8年回归爱情剧的成品，更是他婚后首部主演的电视剧，自然引发万众期待！

＊轻松浪漫《金子般我的明星》 逢星期一、二晚上架



全新爱情喜剧《金子般我的明星》讲述1999年国民初恋林世拉（张多皒饰）横空出道，在韩国掀起现象级热潮，因为一宗乌龙案件，使她和新手警察独孤哲（李敏宰饰）结下良缘；某天她在颁奖典礼后发生严重车祸，从此在医院昏迷不醒。



当她再次睁开眼睛，时间竟然快转到2025年，她也在一夜之间从女神变成50岁的「清慈」（严正化饰）！看著镜中沦为50岁大妈的自己，她忍不住崩溃痛哭，独孤哲（宋承宪饰）只好送她回家，清慈看著狭窄简陋的考试院房间，昔日耀眼的明星光环瞬间幻灭；此时她更得悉昔日死对头高熙英（李伊饰）顶替了她的位置成为顶流明星，引发这一切的背后是否另有隐情？





凭著新颖的剧情和扎实的演员班底，《金子般我的明星》一开播便收获了不少好评，剧中严正化和宋承宪的互动也让剧迷大赞极有化学反应！早前严正化在剧集发布会上透露：「剧本太有趣了，越看越觉得我能做得更好，所以我决定演出。之前通过《车贞淑医生》展示了『年龄不是问题』的想法，这次奉清慈一角似乎也可以传达这样的信息！」宋承宪也表示对该剧充满信心：「能够和前辈合作这么有趣的作品，我真的很荣幸了，整个拍摄过程都很开心！我有预感，好像会成为超越《非常律师禹英禑》的作品呢，哈哈！」（因为作品都在韩国电视台ENA播出，所以提到）



＊青春岁月《百次的回忆》 9月13日首播

爱情韩剧《百次的回忆》由金多美、辛睿恩、许楠儁主演，背景设定於80年代，讲述100号巴士两位年轻女乘务员高英礼（金多美饰）与徐钟熙（辛睿恩饰）之间的闺密情，英礼将与钟熙一起奔驰在100号巴士上，用她的独立与洒脱，书写属於80年代女孩的故事。她们更会与命中注定的男子韩在弼（许楠儁饰）在青春岁月中交织一场青涩爱恋。



《百次的回忆》由《三十九》金相镐导演与《认识的妻子》杨熙胜编剧合力打造，重现了经典场景与制服，透过性格截然不同的两位女孩，呈现艰苦生活中依旧闪亮的青春岁月，这更是金多美睽违4年回归的爱情剧，备受剧迷期待。

＊幽默协商《申社长计划》 9月15日首播

由韩石圭、裴贤圣和李蕊主演的全新韩国喜剧《申社长计划》以「无法有效沟通」的当代社会为背景，讲述一位拥有非凡谈判能力的炸鸡店老板申社长（韩石圭饰），为陷入危机的人们出面调解纠纷的故事。



剧中申社长以其独特的沟通技巧和智慧，帮助人们解决各种矛盾和冲突，展现了「协商之神」的风采；裴贤圣和李蕊则分别饰演新手法官赵菲利普与炸鸡店外送员李时温，前者阴差阳错地在申社长的炸鸡店打工，后者则是年纪轻轻的一家之主，两个背景和性格完全不同的店员，到底如何成为申社长的最佳助手？

9月精彩剧集轮住上线，无论是正在热播的《金子般的明星》、即将开播的《百次的回忆》、《申社长计划》和中国古装BL剧《紫陌红尘》，还是Viu原创韩剧《我的青春》，每一部都值得你打开电视，在Viu开啓一场美好的煲剧之旅。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

