BTS Jin为合作十年的经纪人撑场！婚礼司仪一出场，新郎压力山大

明星   2025年8月26日   星期二11:11   Tracy  

（封面图源：IG@jin）

正在美国忙於新专辑制作的防弹少年团（BTS）成员Jin，近日突然闪现韩国，竟是为了履行与「职场战友」的特别约定——担任合作十年经纪人的婚礼司仪！

24日，Jin被目击在婚礼现场以一身笔挺西装帅气控场，不仅用流利口才带动气氛，更以「南韩最贵脸孔」加持婚礼档次，让粉丝笑称：「新人赚到天花板级司仪团队！」

据透露，这位经纪人与BTS共同经历十年风雨，Jin更是特意调整海外行程飞回韩国力挺老友。 这已非Jin首次展现「业界义气男」面貌——他曾为多名好友的婚礼担任司仪，其中就有15年挚友，网友翻出过往影片惊呼：「Jin的MC履历比打歌节目还丰富！」
（图源：IG@jin）

当然，Jin的完美颜值再度成为焦点，婚礼照片在社交媒体疯传，全球粉丝狂刷：「新郎小心！嘉宾眼睛都盯著司仪了」、「这是婚礼还是画报现场？ 」

据悉，BTS正全力投入2026年春季回归及世界巡演准备，Jin此次「义气跨国行」也让粉丝期待：「哥是不是偷偷录完音了？ 新专辑快来！」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

