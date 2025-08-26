BTS Jin为合作十年的经纪人撑场！婚礼司仪一出场，新郎压力山大

正在美国忙於新专辑制作的防弹少年团（BTS）成员Jin，近日突然闪现韩国，竟是为了履行与「职场战友」的特别约定——担任合作十年经纪人的婚礼司仪！

24日，Jin被目击在婚礼现场以一身笔挺西装帅气控场，不仅用流利口才带动气氛，更以「南韩最贵脸孔」加持婚礼档次，让粉丝笑称：「新人赚到天花板级司仪团队！」



10년 동안 함께한 매니저님 결혼식 사회 보는 석진이 사진 줍줍해버렸쨔ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ친형, 절친, 15년 동안 함께한 컨디셔닝팀 형님 결혼식 사회 본 우리 의리남 김석진 https://t.co/NlhyrZMd2j pic.twitter.com/btrNQneG7u — 꾹이모나 (@JJUNGKOOK_mona) August 24, 2025

Jin en Corea



Nuestro Seokjin regresó a Corea y brilló como maestro de ceremonia en la boda del manager con ha trabajado con BTS durante más de 10 años. #JIN #BTS #BTSARMY #btsnews pic.twitter.com/EwqsAphpJh — BTS ARGENTINA (@BTSarg_official) August 24, 2025

Jin served as the MC at the wedding of the manager who had worked with him for 10 years



Thank you to parents for raising him to be a man with a mature and thoughtful heart. I express greetings with respect and gratitude.#JIN #방탄소년단진 @BTS_twt pic.twitter.com/dNJnEmRU1n — ECHO (@seokjinieluvz) August 24, 2025

据透露，这位经纪人与BTS共同经历十年风雨，Jin更是特意调整海外行程飞回韩国力挺老友。 这已非Jin首次展现「业界义气男」面貌——他曾为多名好友的婚礼担任司仪，其中就有15年挚友，网友翻出过往影片惊呼：「Jin的MC履历比打歌节目还丰富！」



当然，Jin的完美颜值再度成为焦点，婚礼照片在社交媒体疯传，全球粉丝狂刷：「新郎小心！嘉宾眼睛都盯著司仪了」、「这是婚礼还是画报现场？ 」

据悉，BTS正全力投入2026年春季回归及世界巡演准备，Jin此次「义气跨国行」也让粉丝期待：「哥是不是偷偷录完音了？ 新专辑快来！」

