BTS Jin为合作十年的经纪人撑场！婚礼司仪一出场，新郎压力山大

正在美国忙於新专辑制作的防弹少年团（BTS）成员Jin，近日突然闪现韩国，竟是为了履行与「职场战友」的特别约定——担任合作十年经纪人的婚礼司仪！
24日，Jin被目击在婚礼现场以一身笔挺西装帅气控场，不仅用流利口才带动气氛，更以「南韩最贵脸孔」加持婚礼档次，让粉丝笑称：「新人赚到天花板级司仪团队！」
10년 동안 함께한 매니저님 결혼식 사회 보는 석진이 사진 줍줍해버렸쨔ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ친형, 절친, 15년 동안 함께한 컨디셔닝팀 형님 결혼식 사회 본 우리 의리남 김석진 https://t.co/NlhyrZMd2j pic.twitter.com/btrNQneG7u— 꾹이모나 (@JJUNGKOOK_mona) August 24, 2025
Jin en Corea— BTS ARGENTINA (@BTSarg_official) August 24, 2025
Nuestro Seokjin regresó a Corea y brilló como maestro de ceremonia en la boda del manager con ha trabajado con BTS durante más de 10 años. #JIN #BTS #BTSARMY #btsnews pic.twitter.com/EwqsAphpJh
Jin served as the MC at the wedding of the manager who had worked with him for 10 years— ECHO (@seokjinieluvz) August 24, 2025
Thank you to parents for raising him to be a man with a mature and thoughtful heart. I express greetings with respect and gratitude.#JIN #방탄소년단진 @BTS_twt pic.twitter.com/dNJnEmRU1n
据透露，这位经纪人与BTS共同经历十年风雨，Jin更是特意调整海外行程飞回韩国力挺老友。 这已非Jin首次展现「业界义气男」面貌——他曾为多名好友的婚礼担任司仪，其中就有15年挚友，网友翻出过往影片惊呼：「Jin的MC履历比打歌节目还丰富！」
当然，Jin的完美颜值再度成为焦点，婚礼照片在社交媒体疯传，全球粉丝狂刷：「新郎小心！嘉宾眼睛都盯著司仪了」、「这是婚礼还是画报现场？ 」
据悉，BTS正全力投入2026年春季回归及世界巡演准备，Jin此次「义气跨国行」也让粉丝期待：「哥是不是偷偷录完音了？ 新专辑快来！」
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究