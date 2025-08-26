朴贊郁導演式的黑色喜劇《徵人啟弒》10月台灣上映！海報猶如小人國暗藏各式細節～李炳憲開拍前先問這句話

朴贊郁導演以必須生存下去的黑色喜劇回歸影壇，更邀請了所有演技派的演員們同台飆戲。包含劇中夫妻檔《南山的部長們》李炳憲與《極智對決》孫藝珍，加上《財閥家的小兒子》李星民、《信徒》車勝元、《黑暗榮耀》廉蕙蘭、《魔女》朴喜洵等，今日也公開了第三輪海報以及導演幕後花絮影片，將帶來無法預測的劇情走向。

最新款的主視覺海報以漫畫的形式展現幽默，最中間是主角柳萬秀（李炳憲飾）以及太太美莉（孫藝珍飾）正在開心跳著舞，但是在海報的正上方卻有著穿上木匠工作服還戴上安全帽的萬秀，以及穿著園丁圍裙的萬秀，不尋常的眼神令人好奇他到底在計畫著什麼。海報最下方還有正在通話中的善出（朴喜洵飾）以及後方正在觀察著什麼的金海淑、享受野餐的範模（李星民飾）與妻子雅拉（廉惠蘭飾）、眺望著遠方的始朝（車勝元飾）也出現在畫面左側，角落還有正在看著一切的柳演錫。



李炳憲的一雙兒女，女兒正在狗屋前自顧自玩著，兒子似乎正要發現老爸正在隱瞞的事實。李炳憲穿著園藝圍裙又是挖地，又是拖著一個大麻袋，就連家中的黃金獵犬也在一旁觀望著。導演在影片訪談中也說明，《徵人啟弒》故事說的就是一位被解雇的男子，逐漸走向黑暗的一部作品，他更透露主角李炳憲開拍前先問「可以搞笑嗎？」導演的回答是「越搞笑越好！」，之後就從他身上發現了各式各樣的有趣表情，變化迅速讓導演都讚嘆。



導演在看過孫藝珍的演技後也大讚她真的非常專業，至於廉蕙蘭演員，導演則是說自己對她原本就很有信心，導演眼中的朴喜洵則是難以捉摸，變化無常的一位演員，李星民在本片中的演出，導演也認為是毫無顧忌的表演。《徵人啟弒》劇情描述一位突然面對公司裁員，落入失業境地而必須重新找尋新工作的一家之主，在爭取新職位的過程中，發生了意想不到的事件。韓國將於9月24日上映，台灣也已定檔10月與觀眾們見面。



