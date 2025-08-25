《和我老公結婚吧》「惡毒女二」宋昰昀「學暴風波」再升級！爆料者拒絕入境費用支援！

女演員宋昰昀近日再度陷入校園暴力爭議。 自稱受害者的 A某 22日於網路社群發文，拒絕了宋昰昀方面提出的「入境經費支援」方案，並要求對方公開官方文件以證清白。

A某指出：「若她主張沒有因學暴而被強制轉學，那麼只要申請公開相關資料，公開會議記錄、教育局批文、轉學處分文件等，一切即可水落石出。 這比提供所謂的入境費用更簡單、也更便宜。」他強調自己「沒必要為此特地赴韓，反而是宋昰昀方面因事件受損」。

A某同時反駁宋昰昀律師聲稱「全額負擔」的說法，表示實際上只是部份補助，並批評對方進行「扭曲的輿論操作」。



宋昰昀的學暴疑雲最早於去年4月透過 JTBC《事件班長》曝光，A某聲稱高中時遭她與同學集體施暴，導致重傷並被迫轉學。 然而，宋昰昀當時強烈否認，堅稱與對方「素未謀面」。 當時的她正因《和我老公結婚吧》中的「惡毒女二」鄭秀敏一角人氣火爆中，話題度一度趕超女主角朴敏英。

事隔一年，宋昰昀24日透過律師正式提告A某，指其言論屬「惡意捏造的虛假事實」，以名譽毀損及業務妨害罪嫌報警，並表示願意支付A某赴韓接受調查的費用。

