Super Junior圭賢演唱會舞台上踩空影片曝光！「蹦」超大聲，一拐一拐敬業完成演出

Super Junior今年逢出道20週年，22日到25日連續三天在首爾首爾奧林匹克體操競技場開唱，作為世界巡迴演唱會《Super Show 10》開場。然而，昨25日舞台上發生了意外，圭賢踩空受傷。

據韓國媒體報導，還有現場影片及網友說法，當時應是某個抒情歌舞台正要開始，卻突然傳出巨大聲響。現場非常暗，部分粉絲還以為只是有人摔了麥克風，且燈亮後舞台9人站好好的沒有異狀。後來圭賢消失幾個Part（有一說消失30分鐘），大家才漸漸發現事情嚴重性。



규현아 아프지마

진짜 누구 쇼크한 줄 알고 너무너무 놀랬음

푹 쉬고 빨리 나아

(제 목소리는 양해를….부탁드립니다) pic.twitter.com/CNIyME4ATM — 성더기 (@sungdeoki0710) August 24, 2025

當下，SM娛樂即發新聞稿予各大媒體，說明圭賢是走下舞台時扭傷了、肌肉拉傷，但因圭賢演出的意志很強烈，雖然不會再跳舞但仍會現身演唱，演唱會結束會到醫院進行檢查。現場有傳救護車到達，圭賢應是在後台接受治療，後來又敬業上台，不是拿雨傘當拐杖輔助，就是直接坐著唱歌了。一些成員們在演出時，也忍不住想靠近他、拍拍他給他安慰，粉絲E.L.F.看了心碎不已。



규현이 담겠다고 영상 찍다가 7초 찍고 마음이 너무 아파서 못 찍고 다시 내려놓음...

규현이가 마지막에 웃었으니 좋은 생각과 아름다운 추억으로 마무리 해야지해도 앉아있는 모습만 보면 마음이 무너지는 느낌... 아프지마 조규현 제발 수만명 규피터엘프 가슴 찢겨진다 pic.twitter.com/oF4t24eWdK — 다니 (@with_kyu) August 25, 2025

희철이형이 규현이 있는데로 와줌ㅠ pic.twitter.com/Va3WfBImcI — 키디 (@kidycho) August 24, 2025

而據‎《iMBC》報導‎，圭賢talk環節向粉絲表達歉意，提到大家都是花了很多錢到現場，是期待他演出的，但因為受傷無法完整呈現，「真的非常抱歉」。他也請大家不用太擔心，說不痛了，且自己有雨傘當拐杖還有椅子坐。比起自己的傷勢，他吐露了本來最擔心的是「如果不能填滿場地怎麼辦」，但看情形覺得Super Junior能堅持到30週年沒問題的。

演唱會結束後，銀赫在保母車路上開直播，提到圭賢已前往醫院，請粉絲不用擔心他的傷勢，圭賢已承諾會後聚餐會出席，還開玩笑有「曺（曹）酒鬼」之稱的圭賢可以用「酒精殺菌」變堅強。希澈IG也搞笑發了圭賢極近照，說他沒事、正一同聚餐，希澈還說因此發現東海玩(?)他的樂趣。兩人都試著用幽默的方式試圖消弭粉絲的擔憂。



說到Super Junior「傷兵」，成員們出過重大車禍是連路人都知道的，這幾天演唱會也有提及，加上高強度表演那麼多年，大大小小傷勢都有。在《Super Show 10》開演前，希澈才說尾椎不舒服看了醫生，演唱會時，有粉絲發現希澈坐在地板上神情不太舒服；東海在昨演唱會結束後，也忍不住發文透露腰非常不舒服而冰敷了，但仍感謝E.L.F.、向E.L.F.表達愛。Super Junior敬業演出令E.L.F.心疼又動容，東海發出的一張「全家福」，所有人圍著圭賢，成員間的義氣和團魂更是可貴。



