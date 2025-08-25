《和我老公结婚吧》「恶毒女二」宋昰昀「学暴风波」再升级！爆料者拒绝入境费用支援！

女演员宋昰昀近日再度陷入校园暴力争议。 自称受害者的 A某 22日於网路社群发文，拒绝了宋昰昀方面提出的「入境经费支援」方案，并要求对方公开官方文件以证清白。

A某指出：「若她主张没有因学暴而被强制转学，那么只要申请公开相关资料，公开会议记录、教育局批文、转学处分文件等，一切即可水落石出。 这比提供所谓的入境费用更简单、也更便宜。」他强调自己「没必要为此特地赴韩，反而是宋昰昀方面因事件受损」。

A某同时反驳宋昰昀律师声称「全额负担」的说法，表示实际上只是部份补助，并批评对方进行「扭曲的舆论操作」。



宋昰昀的学暴疑云最早於去年4月透过 JTBC《事件班长》曝光，A某声称高中时遭她与同学集体施暴，导致重伤并被迫转学。 然而，宋昰昀当时强烈否认，坚称与对方「素未谋面」。 当时的她正因《和我老公结婚吧》中的「恶毒女二」郑秀敏一角人气火爆中，话题度一度赶超女主角朴敏英。

事隔一年，宋昰昀24日透过律师正式提告A某，指其言论属「恶意捏造的虚假事实」，以名誉毁损及业务妨害罪嫌报警，并表示愿意支付A某赴韩接受调查的费用。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻