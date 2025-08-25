金鍾國在《Running Man》宣佈結婚！當天剛好在婚禮場地拍攝，劉在錫當起主持人大喊「新郎金鍾國」 XD

這也太剛好在婚禮場地拍攝！！劉在錫：新郎金鍾國！金鍾國：別這樣 XDD

金鍾國日前宣布結婚，當天剛好有《Running Man》的錄製，他也在拍攝現場親自和成員們宣佈這個好消息。昨日（24）節目末尾也公開成爲話題「金鍾國結婚發表」的預告，金鍾國表示：「我要結婚了！我終於要成家了，我會努力好好生活的！」現場所有人聽到都很驚訝，劉在錫也說：「我也是今天才知道的...」池錫辰：「我也是剛剛才知道！（指著金鍾國）『你要是出生在以前得當獨立軍，直到最後一刻才肯說』。」



金鍾國繼續說：「大家也知道，像是過生日這種我也非常...討厭這些，所以安靜地。」劉在錫馬上開玩笑：「但這不是你想說安靜就可以安靜的，看看他鼻子上的細汗。」金鍾國：「如果換一天，有新聞出來的話，恐怕又要在《Running Man》上掛上橫幅之類的。」HAHA 一直在衝擊中，金鍾國就說本來到最後都想要瞞著他，因為以前 HAHA 也故意瞞著自己要結婚的事，結果今天受到一樣的對待 XD

當天由張東潤、金雅英英作爲嘉賓出演時，劉在錫驚慌失措地說：「但是爲什麼要以這種方式發布結婚消息？」巧合的是當天又是情侶競賽，以女裝扮成「鍾淑」的金鍾國，在情侶競賽的終點，很剛好的是婚禮場地，劉在錫馬上站到主持人的位置高喊：「今天是鍾國的結婚活動嗎？新郎金鍾國！」所有人引發大爆笑 XD 而這期節目將在8月31日播出。



據韓媒報導，金鍾國的婚禮定在9月5日，僅舉辦一場邀請親朋好友的低調婚禮，知情人士還透露「會邀請因綜藝節目而結緣的同僚」。



