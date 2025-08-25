金钟国在《Running Man》宣布结婚！当天刚好在婚礼场地拍摄，刘在锡当起主持人大喊「新郎金钟国」 XD

这也太刚好在婚礼场地拍摄！！刘在锡：新郎金钟国！金钟国：别这样 XDD

金钟国日前宣布结婚，当天刚好有《Running Man》的录制，他也在拍摄现场亲自和成员们宣布这个好消息。昨日（24）节目末尾也公开成爲话题「金钟国结婚发表」的预告，金钟国表示：「我要结婚了！我终於要成家了，我会努力好好生活的！」现场所有人听到都很惊讶，刘在锡也说：「我也是今天才知道的...」池锡辰：「我也是刚刚才知道！（指著金钟国）『你要是出生在以前得当独立军，直到最后一刻才肯说』。」



金钟国继续说：「大家也知道，像是过生日这种我也非常...讨厌这些，所以安静地。」刘在锡马上开玩笑：「但这不是你想说安静就可以安静的，看看他鼻子上的细汗。」金钟国：「如果换一天，有新闻出来的话，恐怕又要在《Running Man》上挂上横幅之类的。」HAHA 一直在冲击中，金钟国就说本来到最后都想要瞒著他，因为以前 HAHA 也故意瞒著自己要结婚的事，结果今天受到一样的对待 XD

当天由张东润、金雅英英作爲嘉宾出演时，刘在锡惊慌失措地说：「但是爲什么要以这种方式发布结婚消息？」巧合的是当天又是情侣竞赛，以女装扮成「钟淑」的金钟国，在情侣竞赛的终点，很刚好的是婚礼场地，刘在锡马上站到主持人的位置高喊：「今天是钟国的结婚活动吗？新郎金钟国！」所有人引发大爆笑 XD 而这期节目将在8月31日播出。



据韩媒报导，金钟国的婚礼定在9月5日，仅举办一场邀请亲朋好友的低调婚礼，知情人士还透露「会邀请因综艺节目而结缘的同僚」。



