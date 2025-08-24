韓佳人公開嚴格育兒方式：「動手打架？絕對不行！不聽話就趕出家門」孩子們最害怕聽到這句話

在 YouTube 頻道《自由夫人韓佳人》公開的最新影片，標題為「真實情況！韓佳人教你一招解決兒女叛逆的祕訣？（教育法，徹底改正壞習慣）」引發熱烈關注。

韓佳人展現出相當堅定的教育態度。片中，韓佳人一人照顧女兒在伊（제이）、兒子在宇（제우），和孩子們的朋友們（名字皆為音譯），獨自承擔起沉重的育兒責任。大人們都是輪流帶孩子，這次輪到她值班。雖然孩子們吵吵鬧鬧地玩耍，但當女兒在伊對朋友無理發脾氣時，韓佳人馬上出面制止。



她強調：「只要孩子們不是互相打架，我一般不會多管，但絕對不能動手。我常說要把他們趕出家門，孩子們對這句話特別害怕。」對於肢體衝突，她始終態度嚴厲。當兒子在宇動作過大時，她會立刻嚴肅糾正，並不斷大聲喊著「不準用身體！（不準動手）」防止孩子們互相衝撞。



更補充說：「如果真的吵得很嚴重，我會把他們叫到一起，問清楚為什麼打架。但我後來發現，身為大人不該替他們做判斷，因為每個孩子都有自己的立場跟理由。」



韓佳人還替孩子們點了炸醬炒年糕，孩子們迅速吃完就離開了，最後由她自己把剩下的吃掉，並笑著收拾善後：「把剩下的吃完，就是當媽媽的宿命。」讓許多人都很有共鳴。

