韩佳人公开严格育儿方式：「动手打架？绝对不行！不听话就赶出家门」孩子们最害怕听到这句话

在 YouTube 频道《自由夫人韩佳人》公开的最新影片，标题为「真实情况！韩佳人教你一招解决儿女叛逆的秘诀？（教育法，彻底改正坏习惯）」引发热烈关注。

韩佳人展现出相当坚定的教育态度。片中，韩佳人一人照顾女儿在伊（제이）、儿子在宇（제우），和孩子们的朋友们（名字皆为音译），独自承担起沉重的育儿责任。大人们都是轮流带孩子，这次轮到她值班。虽然孩子们吵吵闹闹地玩耍，但当女儿在伊对朋友无理发脾气时，韩佳人马上出面制止。



她强调：「只要孩子们不是互相打架，我一般不会多管，但绝对不能动手。我常说要把他们赶出家门，孩子们对这句话特别害怕。」对於肢体冲突，她始终态度严厉。当儿子在宇动作过大时，她会立刻严肃纠正，并不断大声喊著「不准用身体！（不准动手）」防止孩子们互相冲撞。



更补充说：「如果真的吵得很严重，我会把他们叫到一起，问清楚为什么打架。但我后来发现，身为大人不该替他们做判断，因为每个孩子都有自己的立场跟理由。」



韩佳人还替孩子们点了炸酱炒年糕，孩子们迅速吃完就离开了，最后由她自己把剩下的吃掉，并笑著收拾善后：「把剩下的吃完，就是当妈妈的宿命。」让许多人都很有共鸣。

