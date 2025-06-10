韓佳人&金桐俊再見！上次見完「分身」馬上出事，這次不怕再測Face ID和DNA！

韓國演藝圈知名的「失散姐弟」，演員韓佳人與ZE:A帝國之子出身演員金桐俊，兩人目前再見面，測Face ID又測DNA等等，要解開廣大觀眾的好奇！

*先前報導回顧：‎〈失散姐弟終於見面了！韓佳人&金桐俊「換臉」結果本人都嚇傻！〉

兩人一見面，金桐俊先用《新兵第三季》身分向韓佳人敬禮表示休假，原來劇中金桐俊演的角色有姐姐，一拿出來照片正是韓佳人！韓佳人透露經紀人某天就她能不能照片演出金桐俊姐姐，她馬上就答應了，直言：「如果是別人不是很奇怪嗎？我出來不是很自然嗎？」金桐俊則說劇本沒有提到照片，是導演拜託他去問，導演在那場戲還賣關子，其他演員事先根本不知道金桐俊拿出的照片是韓佳人，製造的效果很好。



▼《新兵第三季》韓佳人出場畫面



신병3 김동준 누나 한가인 pic.twitter.com/y2kunBfZ4n — 도리 (@NanenDduck) April 16, 2025

金桐俊也承認台詞裡說到姐姐的菜是「長得高的草食男」，正是指延政勳（韓佳人丈夫）。韓佳人說導演已邀請她本人真的演出，聽了金桐俊說效果很好更要演了，金桐俊接著爆料導演一直發相關新聞報導給他說：「桐俊你看新聞了嗎？希望韓佳人能演出～」不禁讓他覺得再麻煩韓佳人很有壓力，索性已讀導演僅按愛心XD。



重點是，此集要遵循觀眾意見，讓這對失散姐弟實驗解鎖手機Face ID、看看IA為兩人繪出的孩子是不是長得和兩人一模一樣，還有驗DNA看看兩人是否是「真．失散姐弟」。結果……



解鎖手機Face ID失敗，畢竟真的雙胞胎都不一定能解鎖了，而兩人的AI小孩讓韓佳人相當失望，兩人一致覺得「誰都不像」、「不好玩」。DNA呢？工作人員徵求兩人同意，拿韓佳人（本名金賢珠）和金桐俊的檢體拿去驗，結果不符合，相當可惜(?????)。最終還是換臉APP得韓佳人的意，兩人再度辨別不出到底換臉了沒。



▼完整節目



此集公開四日已破82萬觀看次數，置頂留言韓佳人親自「報平安」，說這次見面後平安無事，因為上一次見了馬上生病住院……當時韓佳人住院Vlog提到「和分身見面會死」的傳言，留言呼籲大家看到分身真的要快點逃跑XDD。



雖然各種檢測失敗，網友還是認證兩人就像雙胞胎，留言「不是長得像，說實話是一模一樣」、「現在分不清楚是韓佳人長得帥，還是金桐俊長得漂亮了」、「兩人連眼神都很像」等等，也有網友建議除了一般DNA檢測，可以送到「23andme」機構檢測兩人是血緣差多遠、共享多少DNA，還有網友好奇雙方父母是不是也長一樣，開始敲碗父母也上節目！下一集韓佳人會先去算命，會揭曉長得很像的人面相是否也差不多。

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