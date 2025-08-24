【影片】《凌晨兩點的惡魔》潤娥&安普賢身材有化學反應！重現惡魔告白名場面

韓國熱映中的《凌晨兩點的惡魔》（我的鄰居是惡魔），很快就要接連在台灣及香港上映，回顧上月製作發表會，兩人重現名場面「相當鬧」XD。

主持人朴京林表示男女主角潤娥和安普賢兩人有「身材化學反應」（덩치 케미스트리，덩케），表示兩人光站在一起就讓人很心動，都是高個子（潤娥168公分很高，安普賢188公分更高了）。潤娥也同意首次看到安普賢就覺得「身高真的很高」，且劇中安普賢扮演的「吉九」有需多場面需要照顧她飾演的「善智」，請大家多多期待兩人一同登場畫面。

此時朴京林要求兩人站起來，讓大家看看他們的「身材化學反應」，並要兩人重現善智變惡魔時告白吉九的名場面，該場面最經典的就是吉九拒絕的反應超大，惡魔最後還邪笑。朴京林本來讓導演李相槿扮最後的惡魔，結果導演笑場，成東鎰在旁掩面笑到不行，一整個場面相當鬧XD。



▼電影預告有善智變惡魔告白吉九的名場面



〈除了《暴君的主廚》，潤娥下半年還有與安普賢主演電影《我的鄰居是惡魔》！漂亮的瘋子來了～〉

《凌晨兩點的惡魔》13日已於全韓熱映中，台灣預計在本月29日上映，香港下月4日，香港片名作《我的鄰居是惡魔》。

