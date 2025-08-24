【韓網熱門】《暴君的廚師》《十二使者》首播收視率+韓網真實評價！

昨晚有兩部新劇《暴君的廚師》與《十二使者》通過電視台和OTT平台同步開播，一起來看韓國觀眾對這兩部劇的第一印象！

《暴君的廚師》由少女時代潤娥、李彩玟、姜漢娜等主演，講述米其林三星主廚「延志永」穿越到朝鮮時代為國王燕熙君製作料理的故事。 tvN和Netflix同步播出，第一集收視率首都圈平均5.1%，全國平均4.9%。



《十二使者》由馬東石、徐仁國、朴炯植、成東鎰等主演，以東方十二生肖為背景，講述守護人類的天使與試圖喚醒封印力量的邪惡勢力展開鬥爭的故事。 KBS2和Disney+同步播出，第一集收視率首都圈平均7.2%，全國平均8.1%。



韓國網友評論：

1. 《暴君的廚師》超好看！我會繼續追，男主演技也不錯

2. 很久沒看到這樣輕鬆好笑的劇

3. 幸虧換了男主演員，李彩玟很帥氣且適合角色

4. 料理戲份看起來超美味的

5. 和家人一起看得津津有味，渾然不知時間流逝

6. 肉麻又幼稚

7. 暈，這種穿越劇本來就是靠幼稚感取勝的啊

8. 類似《歡迎來到王之國》《凌晨兩點的惡魔》那種感覺，看點就是幼稚、絢爛又可愛

9. 真的超好笑，男女主角完全溝通不了、互相覺得對方是神經病kkkk已經等不及看第2集啦

10. 第1集後半段開始很讓人投入劇情，明天也要繼續追



11. 《十二使者》有一種似曾相識的感覺，但還是好看

12. 這個收視率以K社而言很不錯，好像是今年迷你係列劇的首播最高紀錄

13. 仿彿看電影一樣，演員陣容每一個都能當單獨主角

14. 有馬東石必看

15. 哇，馬東石、徐仁國、高圭必kkk是《38師機動隊》的團隊耶

16. 因為好奇昊鬼朴炯植才看的，結果第1集只在結尾出現一下下... 希望第2集戲份多一些

17. 《十二使者》節奏太慢，看到一半轉去看《暴君的廚師》了...

18. 《十二使者》未達期待，《暴君的廚師》超越期待

19. 兩部都看了，《暴君的廚師》更有趣，《十二使者》也不錯

20. 看完兩部的第一集，預感《十二使者》收視率會砍半，因為動作戲居多、缺乏實質內容，《暴君的廚師》則會再升一倍，因為料理戲份導演得不錯，適合輕鬆追，很有趣



出處：https://theqoo.net/hot/3883778085，https://theqoo.net/hot/3883450740，https://theqoo.net/hot/3883167491

