「虎拳」馬東石對上「烏鴉」朴炯植！Disney+新劇《十二使者》今晚上線，三大亮點提前知！

以東方十二生肖為靈感的動作英雄劇《十二使者》將於今晚透過 Disney+與KBS2首播，講述化身為人類、守護人類的十二位天使，與邪惡勢力展開激烈對決的故事。

期待亮點 1：韓國型英雄劇的誕生

《十二使者》以東方文化的十二生肖神話為基礎，建立出既熟悉又新鮮的世界觀，從古代延續至現代，將以震撼的敘事帶來強烈的魅力和沉浸感。

長久以人類姿態生活的天使們，隨著被封印的邪惡氣息復甦而再次行動。 擁有虎、猴、龍、豬等不同力量的角色們，與蔓延世間的黑暗勢力正面交鋒，光是想像就令人感到期待。



期待亮點 2：多巴胺滿滿的角色群像

為了展現龐大世界觀，劇中將出現多個具有鮮明個性的角色：以象徵虎的天使領袖「泰山」（馬東石 飾）為中心，聚集了具備十二生肖特色的天使們——「元勝」（徐仁國 飾）、「 米爾」（李主儐 飾）、「多尼」（高圭必 飾）、「姜智」（姜美娜 飾）、「鼠石」（成愉頻 飾）、「馬淑」（安芝惠 飾）、「鈴兒」（雷嘉汭 飾），以及天使們的管理者「馬洛」（成東鎰 飾）。

朴炯植飾演象徵烏鴉的惡靈「昊鬼」，沉睡數千年後重現人間，並逐漸奪回失落的力量，令天使們陷入困境，逐漸引爆驚心動魄的生死對決。



期待亮點 3：馬東石的全新動作表演

馬東石一直以來都以拳拳到肉的打戲著稱，無論是《犯罪都市》系列裡懲治惡徒的「真實之房」、《屍速列車》裡能擊倒殭屍的重拳，還是《聖夜：惡魔都市》斬殺惡魔的獨特驅魔，始終在挑戰不同類型的動作風格。

在《十二使者》中，馬東石將化身虎之天使「泰山」，展現虎一般的氣魄與火焰重拳。



除了令人目不暇接的預告片，Disney+今日還公開了第一集搶先看片段，泰山作為討債人來到監獄，跟囚犯進行的一番對話意味深長，令人好奇使者團隊究竟在經營什麼樣的生意XD



▽《十二使者》正式預告：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞