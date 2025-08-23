洪錫天開始接女賓！繼《寶石盒》後「硬著頭皮」打造《磁石盒》邀女明星做客，主題從「吸引」變「排斥較勁」

洪錫天素有「美男鑒別師」之稱，個人網綜《寶石盒》專門邀請帥哥明星出演，一直拍到第4季都備受好評，「折磨」男藝人的戲碼令人百看不厭XD今天他突然宣佈條件放寬，以後女藝人也可以來做客，但節目主題就從「花癡吸引」變成「較勁推擠」XD

今日下午，洪錫天突然在IG PO出一張「頭戴磁石」的圖片，留言預告全新節目：「這次是『磁石盒』！好奇吧？ 再等一下下，登場的全都是韓國最美的女明星kkk」



洪錫天解釋稱他本人其實非常不想做這個內容，但無奈男粉絲們強烈要求，所以才硬著頭皮做：「不是互相吸引，而是彼此較勁、推開的企劃內容，一定會很有趣吧？」

洪錫天表示會全力應援出演者，盛情邀請自認最漂亮的女演員、女偶像都來出演，也拜託網友推薦嘉賓人選。 最後還打趣說現在已經出了「寶石盒」「磁石盒」「有益盒」（*新開通的自我開發主題播客節目系列），說不定將來連「分類回收盒」都可能出現XD



目前已有韓國網友推薦千玗嬉、文佳煐、朴寶英、金高銀、宣美、IVE張員瑛、TWICE Sana、aespa Karina和Giselle、Red Velvet Seulgi等等，大家想看到誰和洪錫天在節目裡「相愛相殺」呢？

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞