聯名的風終究還是刮到了《Kpop 獵魔女團》！「神拉麵」變農心限定「辛拉麵」

動畫電影裡出現的美食終於跳出螢幕啦！韓國食品大廠農心宣佈，將和風靡全球的Netflix 熱門動畫 《Kpop 獵魔女團》 合作，把片中登場的泡麵和零食真的做出來，送到粉絲手上。

從這個月底開始，大家熟悉的辛拉麵、蝦條，還有新推出的 「辛拉麵萬能醬」，都會換上《Kpop 獵魔女團》的限定包裝。 上面印有超人氣角色：像「HUNTR/X」的Rumi、Mira、Zoey，還有「Saja Boys」的老虎Derpy。 這些合作款會在韓國、北美、歐洲、大洋洲、東南亞等主要國家限量發售。 電影裡出現過的那款杯麵造型，也會被搬到現實，另外還有全球粉絲活動和快閃店，互動滿滿。



這部動畫6在Netflix上線時，就因為把 K-Pop、K-Food 兩大韓流元素拍得又真又潮而受到關注。 片中反覆出現的泡麵畫面，更讓不少觀眾邊看邊流口水。 粉絲還發現，動畫裡的食物和農心家的產品幾乎一模一樣——例如「辛拉麵」（신라면）變成了寫著「神（鬼 神的神）泡麵」（韓語中「辛」與「神」的同音），杯麵品牌也諧音成「同心」，就連「蝦條」也在戲裡登場。



農心表示：「觀眾自己把《Kpop 獵魔女團》裡的美食和農心聯想到一起，還樂於分享，這才有了這次合作。 我們希望能透過這部作品，把K-泡麵、K-零食的魅力傳遞給更多全球粉絲。」



其實，農心早在上個月就替辛拉麵訂下了新的全球口號—— 「Spicy Happiness In Noodles」（在麵裡裝滿辣辣的幸福，字首縮寫正好是SHIN辛），現在再加上這波聯名，根本是要把「韓流美食」徹底推向全世界。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞