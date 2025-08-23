「虎拳」马东石对上「乌鸦」朴炯植！Disney+新剧《十二使者》今晚上线，三大亮点提前知！

以东方十二生肖为灵感的动作英雄剧《十二使者》将於今晚透过 Disney+与KBS2首播，讲述化身为人类、守护人类的十二位天使，与邪恶势力展开激烈对决的故事。

期待亮点 1：韩国型英雄剧的诞生

《十二使者》以东方文化的十二生肖神话为基础，建立出既熟悉又新鲜的世界观，从古代延续至现代，将以震撼的叙事带来强烈的魅力和沉浸感。

长久以人类姿态生活的天使们，随著被封印的邪恶气息复苏而再次行动。 拥有虎、猴、龙、猪等不同力量的角色们，与蔓延世间的黑暗势力正面交锋，光是想像就令人感到期待。



期待亮点 2：多巴胺满满的角色群像

为了展现庞大世界观，剧中将出现多个具有鲜明个性的角色：以象徵虎的天使领袖「泰山」（马东石 饰）为中心，聚集了具备十二生肖特色的天使们——「元胜」（徐仁国 饰）、「 米尔」（李主傧 饰）、「多尼」（高圭必 饰）、「姜智」（姜美娜 饰）、「鼠石」（成愉频 饰）、「马淑」（安芝惠 饰）、「铃儿」（雷嘉汭 饰），以及天使们的管理者「马洛」（成东镒 饰）。

朴炯植饰演象徵乌鸦的恶灵「昊鬼」，沉睡数千年后重现人间，并逐渐夺回失落的力量，令天使们陷入困境，逐渐引爆惊心动魄的生死对决。



期待亮点 3：马东石的全新动作表演

马东石一直以来都以拳拳到肉的打戏著称，无论是《犯罪都市》系列里惩治恶徒的「真实之房」、《尸速列车》里能击倒僵尸的重拳，还是《圣夜：恶魔都市》斩杀恶魔的独特驱魔，始终在挑战不同类型的动作风格。

在《十二使者》中，马东石将化身虎之天使「泰山」，展现虎一般的气魄与火焰重拳。



除了令人目不暇接的预告片，Disney+今日还公开了第一集抢先看片段，泰山作为讨债人来到监狱，跟囚犯进行的一番对话意味深长，令人好奇使者团队究竟在经营什么样的生意XD



▽《十二使者》正式预告：



