從花美男到成熟演員，金智勳自曝低潮：3年無戲可拍存款耗盡，靠打電動走出陰霾

演員金智勳近日在金正蘭（金靜暖）的YouTube頻道中，敞開心扉談到自己曾經歷為期3年的低潮期，不僅演藝工作陷入停滯，連健康也亮起紅燈，當時甚至靠著玩遊戲來度過人生最灰暗的時期。

在8月6日公開的影片「來金正蘭家拜訪的年下男演員金智勳」中，金智勳拜訪金正蘭家中，一邊吃飯一邊進行深度對談。 金正蘭回憶起早期合作的經歷時笑說：「那時候你真的是花美男，怎麼突然變成野獸男了？ 是當兵回來的關係嗎？」金智勳則回答：「隨著年紀增長，逐漸體會到人生的苦澀，讓我變成熟了。」

談到那段艱難時期，金智勳表示，自己因為在週末家庭劇中形象太過固定，導致無法接到想要的電影或戲劇作品：「我覺得自己可以演也想演，但沒有人這麼認為，所以有將近3年的時間完全沒有工作機會。」即便公司承諾會去爭取，他仍不斷經歷等待與失望的循環。 「有一次我特別看好的一部劇，公司也說機會很大，讓我滿懷期待，結果某天早上打開新聞，看到那部劇的主角已經敲定他人，我當下真的情緒炸裂，完全無法接受。」



他接著又透露那段時間不僅經濟狀況變差，就連健康也出現問題：「那三年對我來說非常漫長，存款花光了，最可怕的是不知道未來會怎麼樣，完全沒有希望。 那時候我開始經常生病，第一次出現強烈的偏頭痛，連頭皮被碰到都會痛，痛到懷疑自己是不是得了腦瘤，才真正意識到壓力對健康的傷害。」



面對金正蘭的安慰，金智勳也分享了當時自己的應對方式：「我告訴自己既然沒有作品進來，那就好好運動、看書、看電影，把時間過得有意義一些。 但過了六、七個月後，隨著一再的挫折，就算看書也看不進去，看電影也無法集中注意力，什麼都做不了。」他坦言，後來是靠打電動讓自己找到短暫的出口：「那是唯一不用努力就能沉浸的事情，我大概玩了一年、破關到最後，成了我的抗憂鬱藥。」



談話中，金正蘭也問道那段時間是否連戀愛都難以進行，金智勳則笑著回答「還是有談啦」，引來現場一片歡笑。 最後，金正蘭鼓勵他：「你經歷的就是很正常的過程，對一個演員來說，這段時間是必要的，也正因為如此，你的演技才會成長。」金智勳也點頭表示認同：「現在回想起來，我也是這麼覺得。」

