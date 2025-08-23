从花美男到成熟演员，金智勋自曝低潮：3年无戏可拍存款耗尽，靠打电动走出阴霾

演员金智勋近日在金正兰（金静暖）的YouTube频道中，敞开心扉谈到自己曾经历为期3年的低潮期，不仅演艺工作陷入停滞，连健康也亮起红灯，当时甚至靠著玩游戏来度过人生最灰暗的时期。

在8月6日公开的影片「来金正兰家拜访的年下男演员金智勋」中，金智勋拜访金正兰家中，一边吃饭一边进行深度对谈。 金正兰回忆起早期合作的经历时笑说：「那时候你真的是花美男，怎么突然变成野兽男了？ 是当兵回来的关系吗？」金智勋则回答：「随著年纪增长，逐渐体会到人生的苦涩，让我变成熟了。」

谈到那段艰难时期，金智勋表示，自己因为在周末家庭剧中形象太过固定，导致无法接到想要的电影或戏剧作品：「我觉得自己可以演也想演，但没有人这么认为，所以有将近3年的时间完全没有工作机会。」即便公司承诺会去争取，他仍不断经历等待与失望的循环。 「有一次我特别看好的一部剧，公司也说机会很大，让我满怀期待，结果某天早上打开新闻，看到那部剧的主角已经敲定他人，我当下真的情绪炸裂，完全无法接受。」



他接著又透露那段时间不仅经济状况变差，就连健康也出现问题：「那三年对我来说非常漫长，存款花光了，最可怕的是不知道未来会怎么样，完全没有希望。 那时候我开始经常生病，第一次出现强烈的偏头痛，连头皮被碰到都会痛，痛到怀疑自己是不是得了脑瘤，才真正意识到压力对健康的伤害。」



面对金正兰的安慰，金智勋也分享了当时自己的应对方式：「我告诉自己既然没有作品进来，那就好好运动、看书、看电影，把时间过得有意义一些。 但过了六、七个月后，随著一再的挫折，就算看书也看不进去，看电影也无法集中注意力，什么都做不了。」他坦言，后来是靠打电动让自己找到短暂的出口：「那是唯一不用努力就能沉浸的事情，我大概玩了一年、破关到最后，成了我的抗忧郁药。」



谈话中，金正兰也问道那段时间是否连恋爱都难以进行，金智勋则笑著回答「还是有谈啦」，引来现场一片欢笑。 最后，金正兰鼓励他：「你经历的就是很正常的过程，对一个演员来说，这段时间是必要的，也正因为如此，你的演技才会成长。」金智勋也点头表示认同：「现在回想起来，我也是这么觉得。」

