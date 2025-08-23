《黑暗榮耀》不是演假的！SBS主播朱時銀曝凌晨3點半起床日常 網驚：林知衍演的是真的

Netflix韓劇《黑暗榮耀》中，由林知衍（林智妍）飾演的氣象主播角色，總是天未亮便起床運動、接著化妝進棚，看似誇張的藝術創作，原來真有其人。

SBS資深主播朱時銀（주시은）近日親自分享清晨節目工作日常，證實這樣的生活節奏，正是許多新聞從業人員的真實寫照。她日前透過個人IG發表離開《晨間新聞》的感言，寫道：「超過兩年每天凌晨3點半起床，若說不辛苦是騙人的。能夠撐過疲憊，堅守崗位，我親身體會到，每一份日常都需要無比努力去維繫。」

朱主播感性表示，觀眾一句「每天早上都有收看妳的新聞」讓她重新打起精神，並祝福觀眾每天都能帶著活力迎接新的一天。她也誠摯鼓勵所有早起工作的人：「比誰都早開始一天的大家，加油！」



由於朱時銀自7月21日起，接下平日晚間《8點新聞》主播一職，現正陸續從原有的清晨與其他節目中卸任。自2016年入社以來，她曾擔任平日與週末《體育新聞》主播，2020年12月至2023年4月也曾主持週末《8點新聞》，積累豐富經驗。



現年32歲、1992年出生的朱時銀，曾於大學期間在CJ E&M短暫擔任助理導演。她當時體會到，自己不想只當「幫藝人別麥克風的人」，而是想成為「站在鏡頭前的人」，因而萌生成為主播的念頭。她花了一年準備，便順利考取SBS公開招募，至今已在播報台前站穩腳步近10年。

從戲劇到現實，朱時銀的故事再次證明，螢幕裡那些「過度寫實」的角色，往往源於無數默默耕耘的真實人物。

