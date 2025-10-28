李政宰&林智妍&金智勳&徐智慧亮相新劇《討厭的愛情》發佈會，談「18歲年齡差」導演喊話「目標收視30%」！

tvN全新月火劇《討厭的愛情》於10月28日下午舉行線上製作發表會，導演金佳藍、主演李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧等人出席，分享拍攝幕後與角色心得。

李政宰在劇中飾演演員「任現峻」，雖然因作品成功而被定型為「正直警察」專業戶，但真正夢想是成為「愛情片職人」。 《魷魚遊戲》後久違回歸電視劇的他笑言：「是林智妍推薦我出演的，感謝她讓我參與這樣優秀的作品。 拍完上一部作品後，一直想挑戰更輕鬆明快的題材，剛好有這個契機就立刻接下了。」



林智妍飾演從政治部調職到娛樂線的記者「魏正信」，原本對大眾文化不感興趣，因工作與任現峻產生交集後，逐漸感受到他的魅力。 她表示：「之前多演比較沉重或經歷苦難的角色，這次想嘗試符合我年紀、節奏輕快又愉快的作品。」



兩人相差18歲的年齡差在公開後引發熱議，對此李政宰笑說：「雖然年齡差距不小，但林智妍經常欺負我。」林智妍也回應：「比起和同齡演員合作，他讓我更自在。」



金智勳飾演雜誌社長、財閥三代「李在亨」，徐智慧飾演雜誌娛樂部部長、李在亨的前女友「尹華英」：







導演金佳藍介紹，《討厭的愛情》是一部融合時代劇、動作、驚悚、浪漫與喜劇元素的綜合型作品，其中喜劇色彩最為突出。 她表示：「我想打破『愛情永遠浪漫可愛』的刻板印象，展現從厭惡、理解到相愛的過程。」當被問及收視目標時，金導演自信回答：「30%。 想寫下tvN的新紀錄！」

《討厭的愛情》講述失去初心的國民演員與堅守正義的娛樂記者之間的互動與成長，融合「口舌戰」、「真相直擊」與「偏見破除」等元素，將於11月3日晚間8點50分首播，海外OTT平台通過Prime Video公開。

