反省書寫：我哪裡錯了？Super Junior金希澈承認：練習生時期被停練，全靠李秀滿「保送」

人氣男團Super Junior成員金希澈，在綜藝節目上難得一臉嚴肅──說起了自己最感謝的人，居然就是 SM娛樂創辦人李秀滿！

日前播出的MBC綜藝節目《黃金漁場 Radio Star》中，金希澈與圍棋天才李世乭、網紅「沉着男」等人同台，分享了不為人知的故事。 他毫不猶豫直言：「如果沒有李秀滿老師，我根本不可能出道！」

回想練習生時期，金希澈坦白自己個性太特立獨行，甚至因「不明行為」被要求停練、寫反省書。 結果他還在反省書裡大膽寫下：「我不知道自己哪裡錯了。」他笑說：「如果我在JYP，早就被踢出去了。」但李秀滿卻力挺到底，對周遭人說：「希澈會成為藝術家的，他不是惹事的孩子。」 就這樣，金希澈才順利走上偶像之路。



金希澈還分享了《人氣歌謠》MC初登場的往事。 當時他一頭長髮還染了色，製作組卻婉轉建議：「希望有一個端莊一些的髮型！」聽完心情瞬間down的希澈，剛好正在跟李秀滿吃飯。 李秀滿一眼看出他「小宇宙爆炸」的臉色，關切地問發生什麼事。 聽完經過後，他立刻對經紀人霸氣下令：「去問製作組，希澈就算這樣也能做好。 如果還不滿意，那我們再想辦法！」結果呢？ MC舞台上，觀眾看到的就是那個「原汁原味、長髮飄逸」的金希澈。



主持人金九拉聽完驚呼：「這樣的老闆世上少見啊！」希澈則補充說，因為今年是Super Junior出道20週年，他特地買了瓶超貴的紅酒，親自送到李秀滿家裡，「謝謝他當年沒有放棄我。」他感慨表示，李秀滿總是對他說：「希澈會做得很好的。」這份支持，成了他一路走到今天的最大動力。



可以說如果沒有李秀滿，就沒有現在能在綜藝上「放飛自我」的金希澈。 至於長髮染色那件事──幸好他沒聽話，不然K-POP就少了一個最「騷包」的傳奇！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞