「貪污公司資金43億韓元 ⭢ 投資加密貨幣」的黃正音，被判處有期徒刑3年！本人：我正在反省

檢方對涉嫌貪污公司資金43億韓元的演員黃正音判處有期徒刑3年。

今日（21），在濟州地方法院第2刑事部審理的終審判決中，檢察機關要求法庭對涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰等相關法律》（貪污）而被移交審判的演員黃正音判處3年有期徒刑。 當天黃正音表示：「可能是因爲努力生活，所以對稅務相關的事情沒能好好照顧，所以發生了這樣的事情，我正在反省。對不起，請求從輕量刑。」

黃正音因涉嫌在2022年初左右從自己100%持股的家族法人公司貪污43億4千多萬韓元。據悉，黃正音將貪污額中的42億韓元左右投資到加密貨幣上，剩下的金額用於支付財產稅、地方稅的信用卡費用等。黃正音在今年5月舉行的第一次審判中，承認自己的所有嫌疑，並以臨時支付金的形式償還全部花費的錢。



當天的審判中，黃正音的律師爲了證明償還事實，提交餘額證明書和會計帳本等。律師表示：「該事件公司是爲被告人（黃正音）本人演藝活動而成立的公司，被告人持有100%的股份，其他藝人不隸屬於該公司，所以所有的資產都來自被告人的演藝活動。被告人認爲只要好好償還就可以，所以處事不成熟，正在深刻反省。請考慮到這些情況，給予寬大處理。」黃正音的宣判公審預計9月中進行。

此次事件使黃正音拍攝過的多個廣告和電視節目受到打擊，DAESANG Wellife New care 緊急下架廣告影片和海報，出演的《因為是單身》也經歷被全部剪輯的恥辱。



