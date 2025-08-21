「贪污公司资金43亿韩元 ⭢ 投资加密货币」的黄正音，被判处有期徒刑3年！本人：我正在反省

检方对涉嫌贪污公司资金43亿韩元的演员黄正音判处有期徒刑3年。

今日（21），在济州地方法院第2刑事部审理的终审判决中，检察机关要求法庭对涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》（贪污）而被移交审判的演员黄正音判处3年有期徒刑。 当天黄正音表示：「可能是因爲努力生活，所以对税务相关的事情没能好好照顾，所以发生了这样的事情，我正在反省。对不起，请求从轻量刑。」

黄正音因涉嫌在2022年初左右从自己100%持股的家族法人公司贪污43亿4千多万韩元。据悉，黄正音将贪污额中的42亿韩元左右投资到加密货币上，剩下的金额用於支付财产税、地方税的信用卡费用等。黄正音在今年5月举行的第一次审判中，承认自己的所有嫌疑，并以临时支付金的形式偿还全部花费的钱。



（延伸阅读：黄正音挪用公司43亿被起诉！当庭承认嫌疑：投资加密货币、本想发展壮大公司）

当天的审判中，黄正音的律师爲了证明偿还事实，提交余额证明书和会计帐本等。律师表示：「该事件公司是爲被告人（黄正音）本人演艺活动而成立的公司，被告人持有100%的股份，其他艺人不隶属於该公司，所以所有的资产都来自被告人的演艺活动。被告人认爲只要好好偿还就可以，所以处事不成熟，正在深刻反省。请考虑到这些情况，给予宽大处理。」黄正音的宣判公审预计9月中进行。

此次事件使黄正音拍摄过的多个广告和电视节目受到打击，DAESANG Wellife New care 紧急下架广告影片和海报，出演的《因为是单身》也经历被全部剪辑的耻辱。



