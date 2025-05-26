黃正音正式離婚！復婚後揪前夫出軌，18億房地產解凍、仍陷43億挪用公款官司

今日，演員黃正音的所屬公司Y ONE娛樂表示：「黃正音女士的離婚調解已圓滿結束，離婚正式成立。」由前夫一方提出的房地產假扣押決定也有望被解除。

對於黃正音前夫申請約18億韓元規模的房地產假扣押的報導，所屬公司表示是雙方在離婚訴訟過程中為整理夫妻共同財產所進行的財產保全措施，隨著離婚訴訟的結束，相關的假扣押將會全數解除。

所屬公司表示：「演員個人的離婚過程無意間引發多方面對困擾，對此由衷致歉。 針對黃正音個人法人相關的剩餘案件，我們也將全力協助，確保盡快圓滿解決。」



黃正音於2016年與職業高爾夫選手兼企業家李英敦結婚，育有兩個兒子。 2020年曾辦理離婚手續後復合，去年2月黃正音再度指控丈夫外遇並提起離婚訴訟。

最近，黃正音因涉嫌挪用100%持股的家族法人公司公款約43億韓元，並將其中約42億韓元用於虛擬貨幣投資而被起訴，在第一次公審中承認了所有起訴事實。 其律師表示，黃正音是出於發展公司的想法而進行了虛擬貨幣投資，已出售部份虛擬貨幣償還部份損失，剩餘部份也計劃出售不動產來進行償還。

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