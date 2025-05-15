黃正音挪用公司43億被起訴！當庭承認嫌疑：投資加密貨幣、本想發展壯大公司

今日據韓媒News1獨家，歌手出身、曾演《Kill Me Heal Me》與《七人的逃脫》等熱門戲劇的演員黃正音，因涉嫌挪用自己實際擁有的經紀公司公款並投資加密貨幣而被起訴，於近日出庭受審。

黃正音涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰等相關法律》（侵佔罪），5月15日在濟州地方法院召開了第一場公審。 據檢方指控，黃正音2022年初從所屬公司貸款資金中以「預支款」名義提取7億韓元投資加密貨幣，截至2022年12月總共侵佔公司資金約43億4千萬韓元，並將其中約42億韓元投資了加密貨幣。



據了解，該經紀公司為黃正音100%持股的家族法人公司，黃正音已被不拘留起訴，並在庭審中承認了全部起訴內容。

其辯護律師表示：「對於公訴事實沒有異議。 不過，被告是基於想要發展壯大公司的想法才投資加密貨幣，因法人名義無法持有加密資產，所以暫時以個人名義進行投資，最終導致本次事件。」



律師還補充道，該經紀公司的收益實際上都是來自黃正音的演藝活動，因此最終也歸屬於她本人。 黃正音已出售部份加密貨幣償還了部份損失，其餘部份也計劃出售不動產來償還，懇請法院從輕處理。

黃正音方面向法院請求延後審理以便償還受害金額，法院已同意該請求。

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