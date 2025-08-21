李棟旭一句「韓國不吃月餅」被中國罵了2年！韓網友擁護：什麼都沒做就挨罵了、月餅你們吃吧！

李棟旭過去關於「月餅」的發言再次成爲中國網友關注的焦點，但...看起來李棟旭和發問的中國粉絲都沒有錯，只是單純的文化差異啊！

20日，中國微博上出現「李棟旭，韓國不吃月餅」的實時討論話題，相關貼文數超過3萬2000則，點擊率達到1億次，引發爆發性的關注。

據悉，引發爭議的發言是在去年中秋節，李棟旭在粉絲平台 bubble 上被部分中國粉絲問到：「在韓國也吃月餅嗎？」對此，他回答說：「中國粉絲們，韓國不吃月餅，過節的方法不同。」他還強調說：「不要再提月餅了，我們吃松餅（松糕，송편）。」



看起來只是單純地說明韓國的節日文化，但隨著被翻譯成中文，迅速在微博上傳播後，許多中國網友表達強烈不滿。中國網友們表示：「韓國無視中國文化（月餅）」、「在韓國不也吃月餅嗎」、「中國粉絲們只是簡單地提問，爲什麼反應這麼敏感」等等，部分人甚至強詞奪理地主張：「總有一天韓國會主張月餅是本國食品。」而李棟旭使用翻白眼的表情符號，有人指出這是「嘲諷」。

韓國網友則用擁護李棟旭表示：「李棟旭什麼都沒做錯，就挨罵了」、「月餅是什麼」、「去年中秋節的事爲什麼突然鬧翻了呢」、「我連月餅是什麼都不知道，所以搜尋了一下」、「（發問的）中國粉絲和李棟旭都沒有錯」、「好像沒必要捏造來罵人，但是對中國的厭惡卻越來越嚴重了」、「月餅算什麼，你們吃吧」等等。



