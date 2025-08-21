【韩网热门】韩电视台打造「父母同伴合宿恋综」，亲子同上《相亲夏令营》！网：很可怕但好像很有趣

SBS电视台昨日PO出公告，面向社会公开募集「想要结婚的单身未婚男女」和「想让适婚年龄子女结婚的父母」，计划打造全新的「父母同伴合宿恋综」《相亲夏令营》。

부모 동반 합숙소 <맞선캠프>에서

싱글 남녀와 부모님을 모집합니다



결혼하고 싶은 대한민국 싱글 남녀

그리고 자식을 결혼시키고 싶은 부모님들

지금 바로 신청하세요!



지원 자격

결혼 적령기의 미혼 남녀

결혼 적령기 자녀를 둔 부모님



신청 기간

2025년 8~10월



신청 방법

韩国网友评论：

1. 疯了吧kkk

2. 哇，不恋爱不结婚会死吗？

3. 太恶心了，不想看

4. 说实话感觉会非常有趣kkkk

5. 这不就是《我家的熊孩子》吗？ kkk

6. 哇... 搞暧昧和见家长同时进行？

7. 非常可怕的同时，多巴胺也会爆棚kkk

8. 太刺激了，肯定会非常有趣，反正是别人的事kkk

9. 应该会看到一群很不普通的家庭...

10. 大概会是看狗血剧的感觉吧kkk和父母一起上恋综的人，很可能都是妈宝男那一类

11. 真的很有韩国特色kkkk外国人看的话应该会感到很有趣

12. 一想到有些人是因为父母申请才出演的，就感到头晕

13. 哇，恋爱还没开始，就会出现那种「会贴心准备公公餐具的媳妇人选」，或是「会亲切帮公婆按摩的媳妇人选」之类的情节了吧

14. 网路讨论度一定超级高，制作组头脑真不错

15. 一定会做出很多让人超级火大、郁闷无语的钓鱼内容kkk

16. 有预感这节目会让出演者全家一起挨骂

17. 给全国的父母做一次镜像治疗kkk一定要跟爸妈一起看kkk（*「镜像治疗」指看到他人在节目中的情境，彷佛照镜子般反思自己）

18. 还不如让单身父母谈恋爱，子女在旁参观

19. 如果父母们互相看对眼最后出轨的话，在外国应该也会有市场

20. 照这个势头发展下去的话，早晚会拍出「单亲父母恋综」、「换乘离婚恋综」

出处：https://theqoo.net/hot/3878485367

