【韩网热门】韩电视台打造「父母同伴合宿恋综」，亲子同上《相亲夏令营》！网：很可怕但好像很有趣
综艺   2025年8月21日   星期四15:33   Sani  

（封面图源：KSD AI制作）

SBS电视台昨日PO出公告，面向社会公开募集「想要结婚的单身未婚男女」和「想让适婚年龄子女结婚的父母」，计划打造全新的「父母同伴合宿恋综」《相亲夏令营》。

韩国网友评论：
1. 疯了吧kkk
2. 哇，不恋爱不结婚会死吗？
3. 太恶心了，不想看
4. 说实话感觉会非常有趣kkkk
5. 这不就是《我家的熊孩子》吗？ kkk
6. 哇... 搞暧昧和见家长同时进行？
7. 非常可怕的同时，多巴胺也会爆棚kkk
8. 太刺激了，肯定会非常有趣，反正是别人的事kkk
9. 应该会看到一群很不普通的家庭...
10. 大概会是看狗血剧的感觉吧kkk和父母一起上恋综的人，很可能都是妈宝男那一类
11. 真的很有韩国特色kkkk外国人看的话应该会感到很有趣
12. 一想到有些人是因为父母申请才出演的，就感到头晕
13. 哇，恋爱还没开始，就会出现那种「会贴心准备公公餐具的媳妇人选」，或是「会亲切帮公婆按摩的媳妇人选」之类的情节了吧
14. 网路讨论度一定超级高，制作组头脑真不错
15. 一定会做出很多让人超级火大、郁闷无语的钓鱼内容kkk
16. 有预感这节目会让出演者全家一起挨骂
17. 给全国的父母做一次镜像治疗kkk一定要跟爸妈一起看kkk（*「镜像治疗」指看到他人在节目中的情境，彷佛照镜子般反思自己）
18. 还不如让单身父母谈恋爱，子女在旁参观
19. 如果父母们互相看对眼最后出轨的话，在外国应该也会有市场
20. 照这个势头发展下去的话，早晚会拍出「单亲父母恋综」、「换乘离婚恋综」

出处：https://theqoo.net/hot/3878485367

