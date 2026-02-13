《單身即地獄5》特輯情人節登場：天堂島冬季合宿、朴喜珗＆林琇濱甜蜜互動！粉絲狂讚最有誠意戀綜售後

哇～《單身即地獄5》竟然還有售後可以看！到底哪對是真正的「現實情侶」呢？也讓觀眾們相當好奇！

Netflix 人氣戀愛實境節目《單身即地獄5》於10日迎來大結局，8男7女在火熱的10天9夜後，最終誕生五對情侶：金敏智＆宋承一、李株榮＆金載真、朴喜珗＆林琇濱、崔美娜秀＆李省勳，以及金高恩＆禹盛閔。



（相關報導：《單身即地獄5》最終5對情侶誕生！這對私下相處畫面甜到不行，網友狂猜早已是「現實情侶」）

究竟，本季是否誕生「現實情侶」呢？金在元PD今日表示：「有傳聞說《單身即地獄》沒有現實情侶，但其實本季也有不少。」他補充說：「只是部分出演者對公開戀情比較猶豫，我們主要挑選回答肯定的人。」金PD也透露，所有最終配對的情侶目前的關係都有如實回答，觀眾可以在2月14日情人節播出的《單身即地獄 Reunion》中看到最終結果。



《單身即地獄 Reunion》預告中，不僅看到成員重聚、回顧首播 Reaction，畫面超爆笑，還有金敏智＆崔美娜秀等人的內心對話。此外，他們也在冬天再次合宿、玩遊戲，出現朴喜珗與林琇濱牽手、互動親密的畫面，再次引發觀眾熱議。



粉絲紛紛留言：「《單身即地獄》首次衍生！製作組太用心」、「請公開琇濱、喜珗未公開的全部內容，我有信心看10個小時的節目」、「我最期待敏智和美娜秀的對話」、「請上傳琇濱和喜珗未公開的游泳池場面」、「哇～公開之前就已經開始錄製了」、「載真和株榮也不錯」、「《單身即地獄》歷代最高顏值！除了多巴胺，還有值得學習的一季，看著琇濱、喜珗和省勳真的想學他一點，大家怎麼把話想得那麼周到」、「承一和敏智之間看起來事情很多」、「最有誠意戀綜售後」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞