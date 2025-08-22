反省书写：我哪里错了？Super Junior金希澈承认：练习生时期被停练，全靠李秀满「保送」

人气男团Super Junior成员金希澈，在综艺节目上难得一脸严肃――说起了自己最感谢的人，居然就是 SM娱乐创办人李秀满！

日前播出的MBC综艺节目《黄金渔场 Radio Star》中，金希澈与围棋天才李世乭、网红「沉着男」等人同台，分享了不为人知的故事。 他毫不犹豫直言：「如果没有李秀满老师，我根本不可能出道！」

回想练习生时期，金希澈坦白自己个性太特立独行，甚至因「不明行为」被要求停练、写反省书。 结果他还在反省书里大胆写下：「我不知道自己哪里错了。」他笑说：「如果我在JYP，早就被踢出去了。」但李秀满却力挺到底，对周遭人说：「希澈会成为艺术家的，他不是惹事的孩子。」 就这样，金希澈才顺利走上偶像之路。



金希澈还分享了《人气歌谣》MC初登场的往事。 当时他一头长发还染了色，制作组却婉转建议：「希望有一个端庄一些的发型！」听完心情瞬间down的希澈，刚好正在跟李秀满吃饭。 李秀满一眼看出他「小宇宙爆炸」的脸色，关切地问发生什么事。 听完经过后，他立刻对经纪人霸气下令：「去问制作组，希澈就算这样也能做好。 如果还不满意，那我们再想办法！」结果呢？ MC舞台上，观众看到的就是那个「原汁原味、长发飘逸」的金希澈。



主持人金九拉听完惊呼：「这样的老板世上少见啊！」希澈则补充说，因为今年是Super Junior出道20周年，他特地买了瓶超贵的红酒，亲自送到李秀满家里，「谢谢他当年没有放弃我。」他感慨表示，李秀满总是对他说：「希澈会做得很好的。」这份支持，成了他一路走到今天的最大动力。



可以说如果没有李秀满，就没有现在能在综艺上「放飞自我」的金希澈。 至於长发染色那件事――幸好他没听话，不然K-POP就少了一个最「骚包」的传奇！

