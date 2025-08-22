合約竟然管到肚子！女團成員自曝：我們合約有「禁孕」，以前是禁緋聞，現在更狠了！

韓國女團Rainbow小分隊Rainbow 18，成員趙賢榮與高佑麗近日在綜藝節目中透露團體合約竟然包含「禁止懷孕」的條款，引發熱議。

日前的SBS《脫掉鞋子恢單4Men》節目中，兩人與演員裴正楠、金圭元作為嘉賓登場，談及團體活動與私生活的趣事。

節目中，因長相被形容「像佛像」的金圭元，意外成為「求子祈福」對象。 高佑麗笑著上前觸摸時，趙賢榮立刻制止：「不行！姊姊妳不能，合約裡有禁止懷孕！」此言一出，令現場瞬間驚訝。 接著高佑麗直爽回應：「沒關係，我還是要懷孕！」引爆笑聲。 主持人李尚敏聽後更追問：「以前是禁止戀愛，現在居然變成禁止懷孕嗎？」高佑麗也坦承：「的確，合約裡有『團體活動期間禁止懷孕』的條款。」



更令人驚訝的是未婚的趙賢榮同樣受到此條款約束。 當眾人不解地追問：「她還沒結婚，怎麼也被限制？」高佑麗幽默回道：「現在哪還有什麼先後順序啊！」趙賢榮更直白地補充：「現在小孩就是新的嫁妝嘛！」妙語如珠，逗笑全場。

除了「禁孕合約」爆料，高佑麗還談到與裴正楠的「十八年前往事」。 她突然拋出一句：「歐巴，你不記得我了嗎？」令對方瞬間慌張。 高佑麗回憶道：「那時候剛滿20歲，在夜店遇見他，當時他超紅，眼神很深邃，還舉杯跟我『乾杯』，真的印象深刻。」裴正楠則滿頭大汗，打趣回應：「妳是不是喜歡過我啊？」



談到現今的印象，高佑麗坦言：「那時候覺得他很酷，沒想到現在卻是這麼親切的人。」裴正楠則笑說：「人走到谷底之後，就什麼都放下了。 當年的人設是『稀有感』，但隨著人生低谷，自然也放掉了那些東西。」誠懇又自嘲的發言再度引來笑聲。

此外，高佑麗也分享了與丈夫的戀愛經過。 她於2022年與大5歲的企業家結婚，據說兩人透過相親認識，「第三天就牽手，三個月就決定結婚。」甜蜜表示：「就是那種遇到命中註定的感覺。」不過趙賢榮馬上補刀：「明明是姊姊先灌醉他，才把他收服的！」瞬間笑倒全場所有人。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞