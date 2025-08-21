廉晶雅&崔允智&金善映《初次，為了愛》首兩集便引爆淚點，兩反轉真相太痛心（EP.1-2）

由廉晶雅、朴海俊、崔允智與金旻奎主演的《初次，為了愛》，講述43歲的單親媽媽李智安（廉晶雅 飾），和23歲就讀醫大的女兒李曉利（崔允智 飾），搬去鄉下之後，生活和關係產生了轉變。

首兩集焦點都在飾演母女的廉晶雅和崔允智身上，還有飾演廉晶雅好友的金善映，意想不到的發展，兩集都引爆觀眾淚水。收視以3.5%起跑，是同時期戲劇之冠。



（以下涉及劇透）



開場是李智安和李曉利一同就醫、確診腦瘤的場面，沒有明確指出是誰得了腦瘤，但隨著倒敘……李智安和李曉利這對母女平時生活就有不少摩擦，李曉利在學校也經常受到性別歧視，最終決定退學並離家出走到了青海，李智安追來，李曉利才坦言實情「得了腦瘤」。場景回到最初就診時，接著是李智安積極想帶李曉利回首爾治療，李曉利卻說想獨處。



李智安回到首爾，凌晨一個人打掃，把怒氣發洩在好友金善英（金善映 飾）身上，兩個人對罵。然而，金善英很快就發現李智安不對勁，馬上前來詢問原因、不敢相信地抱著李智安。金善英痛哭，李智安卻仍忍著情緒，晚了一些才放聲哭泣。



第二集，李智安工作也遇到不平，和李曉利同樣乾脆，乾脆地離職了。李智安到青海再次找上李曉利，但每每對談都可聽出母女隔閡非常大。李曉利怨媽媽總是不自量力把錢借給別人，但兩人和柳寶賢（金旻奎 飾）一同找黃班長（鄭滿植 飾）追債，心軟了。李智安回想自己努力賺錢的初衷，都是為了扶養女兒，原來女兒是好朋友的女兒，也就是李曉利。那朋友也像金善英一樣，在她失去母親時義無反顧前來抱著她、安慰她。



黃班長暫時無法還錢，倒給了李智安一張房地契，李智安想起李曉利曾有幻想的房子，決定拜託建築設計師李正皙（朴海俊 飾）幫忙她蓋房子。

《初次，為了愛》目前已播至第六集，每週都有驚喜情節，香港觀眾可於Viu收看，集數每週一二深夜更新。

▼一二集名場面回顧



▼第三集預告



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞