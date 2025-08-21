大勢們的相遇！《暴君的廚師》李彩玟和VARO娛樂簽訂專屬合約，與邊佑錫成為同門！

「新一代演員」李彩玟離開金秀賢所屬的 Goldmedalist ，立即與VARO娛樂攜手合作。

20日，經紀公司 Goldmedalist 通過正式立場表示：「2025年8月結束後，本公司與李彩玟演員的專屬合約正式結束。經過長時間慎重的討論，最終決定尊重結果，爲彼此的未來加油。」接著表示：「從出道的那一刻起，可以一起苦惱、一起成長、一起同行，感到非常榮幸。希望粉絲們對李彩玟演員的新出發給予溫暖的關心。」

離開 Goldmedalist 的李彩玟，也確定加入VARO娛樂。VARO娛樂表示：「李彩玟擁有吸引人眼球的面孔和用自己色彩詮釋角色的力量，爲了讓這樣的李彩玟今後能夠展現無盡的可能性，我們承諾將不遺餘力地提供堅實的支持。」而VARO娛樂旗下有晉久、邊佑錫、孔升妍、朴柾佑、李瑜美、李秀敬、李洪耐、李真伊等藝人。



2000年出生的李彩玟，2021年通過《High Class》作為演員出道，之後在《由零開始愛上你》、《浪漫速成班》、《今生也請多指教》等作品展現多樣的魅力，2024年在《名校的階梯》給人留下深刻的印象，並躍升爲主演級演員。將在23日首播的《暴君的廚師》飾演暴君「李憲」一角，會展現什麼樣的魅力？也備受期待！



