廉晶雅&崔允智&金善映《初次，为了爱》首两集便引爆泪点，两反转真相太痛心（EP.1-2）

由廉晶雅、朴海俊、崔允智与金旻奎主演的《初次，为了爱》，讲述43岁的单亲妈妈李智安（廉晶雅 饰），和23岁就读医大的女儿李晓利（崔允智 饰），搬去乡下之后，生活和关系产生了转变。

首两集焦点都在饰演母女的廉晶雅和崔允智身上，还有饰演廉晶雅好友的金善映，意想不到的发展，两集都引爆观众泪水。收视以3.5%起跑，是同时期戏剧之冠。



（以下涉及剧透）



开场是李智安和李晓利一同就医、确诊脑瘤的场面，没有明确指出是谁得了脑瘤，但随著倒叙……李智安和李晓利这对母女平时生活就有不少摩擦，李晓利在学校也经常受到性别歧视，最终决定退学并离家出走到了青海，李智安追来，李晓利才坦言实情「得了脑瘤」。场景回到最初就诊时，接著是李智安积极想带李晓利回首尔治疗，李晓利却说想独处。



李智安回到首尔，凌晨一个人打扫，把怒气发泄在好友金善英（金善映 饰）身上，两个人对骂。然而，金善英很快就发现李智安不对劲，马上前来询问原因、不敢相信地抱著李智安。金善英痛哭，李智安却仍忍著情绪，晚了一些才放声哭泣。



第二集，李智安工作也遇到不平，和李晓利同样干脆，干脆地离职了。李智安到青海再次找上李晓利，但每每对谈都可听出母女隔阂非常大。李晓利怨妈妈总是不自量力把钱借给别人，但两人和柳宝贤（金旻奎 饰）一同找黄班长（郑满植 饰）追债，心软了。李智安回想自己努力赚钱的初衷，都是为了扶养女儿，原来女儿是好朋友的女儿，也就是李晓利。那朋友也像金善英一样，在她失去母亲时义无反顾前来抱著她、安慰她。



黄班长暂时无法还钱，倒给了李智安一张房地契，李智安想起李晓利曾有幻想的房子，决定拜托建筑设计师李正皙（朴海俊 饰）帮忙她盖房子。

《初次，为了爱》目前已播至第六集，每周都有惊喜情节，香港观众可於Viu收看，集数每周一二深夜更新。

▼一二集名场面回顾



▼第三集预告



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻