終於看到戀綜嘉賓步入婚姻了！全網見證《Heart Signal 2》李奎彬求婚安善美：高顏值CP引爆關注

戀愛綜藝千千萬，但能修成正果的CP卻很少——而《Heart Signal 2》的「學霸歐巴」李奎彬和模特兒女友安善美，絕對是例外！這對從節目結束后一路撒糖的CP，終於在男方33歲生日這天官宣了終極狗糧：求婚成功！

日前安善美在IG狂曬幸福，小作文甜到齁嗓：「奎彬歐巴生日當天，紅著眼眶把戒指套在我左手無名指上！」更絕的是，這位鋼鐵直男（劃掉，浪漫天才）還準備了一整束白玫瑰，餐廳BGM甚至心機地放了Ed Sheeran的《Perfect》—— 結果女主本人因為太感動而大哭，表示「當時太懵什麼也沒記住」，最後只能在IG上寫下「I said yes!」來回應！



得知這一喜訊的網友辣評：「當初節目里就鎖死這對」、「海軍大尉×美妝博主、模特兒，這配置是小說照進現實吧？」、 「建議把《Perfect》刻成婚禮進行曲，畢竟善美歐尼連求婚曲都哭忘了哈哈哈！」等。

今年33歲的李奎彬是首爾大學學霸+公務員行政考試合格者（25歲就拿到了5級行政考試的證書），前海軍大尉，現就職於國務調整室，是公務員屆的顏值擔當。 2018年靠《HS2》人設圈粉無數，如今終於把節目里的心動信號升級成結婚信號。 而 安善美則是廣告模特兒+YouTube頻道「sunmida」運營者。



兩人自2023年公開戀情後，每次同框都像在拍偶像劇。 這回求婚成功，網友已經開始催更：“《Heart Signal》節目組快打錢！你家的售後CP堪稱業界良心！」



