联名的风终究还是刮到了《Kpop 猎魔女团》！「神拉面」变农心限定「辛拉面」

动画电影里出现的美食终於跳出萤幕啦！韩国食品大厂农心宣布，将和风靡全球的Netflix 热门动画 《Kpop 猎魔女团》 合作，把片中登场的泡面和零食真的做出来，送到粉丝手上。

从这个月底开始，大家熟悉的辛拉面、虾条，还有新推出的 「辛拉面万能酱」，都会换上《Kpop 猎魔女团》的限定包装。 上面印有超人气角色：像「HUNTR/X」的Rumi、Mira、Zoey，还有「Saja Boys」的老虎Derpy。 这些合作款会在韩国、北美、欧洲、大洋洲、东南亚等主要国家限量发售。 电影里出现过的那款杯面造型，也会被搬到现实，另外还有全球粉丝活动和快闪店，互动满满。



这部动画6在Netflix上线时，就因为把 K-Pop、K-Food 两大韩流元素拍得又真又潮而受到关注。 片中反覆出现的泡面画面，更让不少观众边看边流口水。 粉丝还发现，动画里的食物和农心家的产品几乎一模一样——例如「辛拉面」（신라면）变成了写著「神（鬼 神的神）泡面」（韩语中「辛」与「神」的同音），杯面品牌也谐音成「同心」，就连「虾条」也在戏里登场。



农心表示：「观众自己把《Kpop 猎魔女团》里的美食和农心联想到一起，还乐於分享，这才有了这次合作。 我们希望能透过这部作品，把K-泡面、K-零食的魅力传递给更多全球粉丝。」



其实，农心早在上个月就替辛拉面订下了新的全球口号—— 「Spicy Happiness In Noodles」（在面里装满辣辣的幸福，字首缩写正好是SHIN辛），现在再加上这波联名，根本是要把「韩流美食」彻底推向全世界。

