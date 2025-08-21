徐仁國式寵妹法：已婚也照給零用錢！根本自帶「ATM 功能」，每次匯款都是這金額！！

知名歌手兼演員徐仁國最近在節目上自爆「妹妹零用錢傳說」背後的真相，引發熱議。

近日公開的YouTube 頻道《Vivo TV》節目邀請了Disney+新劇《十二使者》主演徐仁國、康美娜、高圭弼作客。 節目中，主持人宋恩伊先問三人私下有多親近。 徐仁國表示：「我們不會天天聯絡，但會時不時問候，我覺得這已經算蠻親的了。」結果下一秒被問到「那你能借高圭弼多少錢？」他立刻搖頭：「圭弼哥不行，錢不能借！」讓全場爆笑。 高圭弼也笑著補刀：「我也不會借給仁國！」一來一往，友情滿滿卻「金錢止步」的氣氛讓觀眾會心一笑。

話題一轉，主持人提到之前徐仁國妹妹在SNS上大讚哥哥，因為收到了「驚人的零用錢」，好奇問：「到底給了多少？」徐仁國解釋說：「其實只是因為轉帳的上限是200萬（韓幣，約4.3萬新台幣），所以就直接匯了那麼多。」聽到這裡，宋恩伊立刻瞠目：「什麼？ 你妹妹零用錢有200萬？ ！」徐仁國趕緊補充：「不是啦！裡面有一部份是給姪子們一起用的啦～」語氣像是在怕被貼上「零用錢富翁」標籤。



同場的康美娜也分享了自家兄妹的金錢關係：「我們不會給零用錢，各自賺各自花。」她還補充：「頂多生日的時候會包個現金，乾乾淨淨，然後結束！」一派輕鬆直率，引發笑聲。



