徐仁国式宠妹法：已婚也照给零用钱！根本自带「ATM 功能」，每次汇款都是这金额！！

知名歌手兼演员徐仁国最近在节目上自爆「妹妹零用钱传说」背后的真相，引发热议。

近日公开的YouTube 频道《Vivo TV》节目邀请了Disney+新剧《十二使者》主演徐仁国、康美娜、高圭弼作客。 节目中，主持人宋恩伊先问三人私下有多亲近。 徐仁国表示：「我们不会天天联络，但会时不时问候，我觉得这已经算蛮亲的了。」结果下一秒被问到「那你能借高圭弼多少钱？」他立刻摇头：「圭弼哥不行，钱不能借！」让全场爆笑。 高圭弼也笑著补刀：「我也不会借给仁国！」一来一往，友情满满却「金钱止步」的气氛让观众会心一笑。

话题一转，主持人提到之前徐仁国妹妹在SNS上大赞哥哥，因为收到了「惊人的零用钱」，好奇问：「到底给了多少？」徐仁国解释说：「其实只是因为转帐的上限是200万（韩币，约4.3万新台币），所以就直接汇了那么多。」听到这里，宋恩伊立刻瞠目：「什么？ 你妹妹零用钱有200万？ ！」徐仁国赶紧补充：「不是啦！里面有一部份是给侄子们一起用的啦～」语气像是在怕被贴上「零用钱富翁」标签。



同场的康美娜也分享了自家兄妹的金钱关系：「我们不会给零用钱，各自赚各自花。」她还补充：「顶多生日的时候会包个现金，干干净净，然后结束！」一派轻松直率，引发笑声。



