「惡魔精靈」金宇彬 vs「冷感女神」秀智！《許願吧，精靈》10月3日甜蜜上線
韓劇   2025年8月21日   星期四10:17   Tracy  

（封面圖源：X@NetflixKR）

Netflix又要給觀眾撒糖了！全新韓劇 《許願吧，精靈》 將於10月3日全球上線，用一場「魔法級」的浪漫喜劇陪大家過中秋。

這部戲的設定簡直像打翻了童話糖罐子——沉睡了千年的「職場斷層精靈」Genie（金宇彬 飾）意外甦醒，卻遇上了一位情感冷感、對戀愛無感的女人佳英（秀智 飾）。 三個願望拉開序幕，接下來就是一場「零壓力卻心跳加速」的魔幻羅曼史。

最讓粉絲心臟爆擊的，是金宇彬與秀智繼《任意依戀》後再度合作。 金宇彬這次不是霸道總裁，而是「惡魔精靈」——還有個響噹噹的別名：伊布利斯（撒旦精靈）。 秀智則化身「長得美卻無法共情」的新主人佳英，冷冷地跟精靈對戲，仿彿在說：「你帥是你的事，別想動搖我！」兩人之間又甜又危險的火花，簡直比沙漠裡的黃金更閃。
（圖源：X@NetflixKR）

最新公開的預告片裡佳英手握神燈站在沙漠中央，陽光閃閃發亮。 突然間，金宇彬版「精靈」從金色沙塵暴中登場，一句：「我會翻遍全世界找到你，記住，我的名字是伊布利斯」瞬間讓人起雞皮疙瘩。 帥哥美女的顏值更是般配到晃人眼！！！不僅如此，海報上的神祕文案——「前來吧，墮落之中」——更像是暗示兩人將展開一段「甜蜜到帶點危險」的戀愛故事。

除了金宇彬與秀智，還有安恩真、魯常泫、高圭弼、李周英等實力派演員加盟，組成所謂的「心願成真」豪華陣容。 看來這齣劇的世界觀不只搞笑浪漫，還會有點腦洞大開。
《許願吧，精靈》就是浪漫喜劇版的《阿拉丁》，只是這次精靈不藍，他是金宇彬。 而且，他還是撒旦。 10月3日 Netflix 全球上線，準備好跟著金宇彬和秀智「甜到窒息」吧！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

