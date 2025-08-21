「恶魔精灵」金宇彬 vs「冷感女神」秀智！《许愿吧，精灵》10月3日甜蜜上线

Netflix又要给观众撒糖了！全新韩剧 《许愿吧，精灵》 将於10月3日全球上线，用一场「魔法级」的浪漫喜剧陪大家过中秋。

这部戏的设定简直像打翻了童话糖罐子——沉睡了千年的「职场断层精灵」Genie（金宇彬 饰）意外苏醒，却遇上了一位情感冷感、对恋爱无感的女人佳英（秀智 饰）。 三个愿望拉开序幕，接下来就是一场「零压力却心跳加速」的魔幻罗曼史。

最让粉丝心脏爆击的，是金宇彬与秀智继《任意依恋》后再度合作。 金宇彬这次不是霸道总裁，而是「恶魔精灵」——还有个响当当的别名：伊布利斯（撒旦精灵）。 秀智则化身「长得美却无法共情」的新主人佳英，冷冷地跟精灵对戏，仿佛在说：「你帅是你的事，别想动摇我！」两人之间又甜又危险的火花，简直比沙漠里的黄金更闪。



最新公开的预告片里佳英手握神灯站在沙漠中央，阳光闪闪发亮。 突然间，金宇彬版「精灵」从金色沙尘暴中登场，一句：「我会翻遍全世界找到你，记住，我的名字是伊布利斯」瞬间让人起鸡皮疙瘩。 帅哥美女的颜值更是般配到晃人眼！！！不仅如此，海报上的神秘文案——「前来吧，堕落之中」——更像是暗示两人将展开一段「甜蜜到带点危险」的恋爱故事。



천여 년 만에 깨어난 램프의 정령 지니, 이상하고 아름다운 새 주인 가영을 만나다.



세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 인간의 운명적 판타지 로맨틱 코미디 <다 이루어질지니>, 10월 3일 공개. 추석 연휴 넷플릭스에서. pic.twitter.com/TxFQCbCed0 — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) August 20, 2025

除了金宇彬与秀智，还有安恩真、鲁常泫、高圭弼、李周英等实力派演员加盟，组成所谓的「心愿成真」豪华阵容。 看来这出剧的世界观不只搞笑浪漫，还会有点脑洞大开。

《许愿吧，精灵》就是浪漫喜剧版的《阿拉丁》，只是这次精灵不蓝，他是金宇彬。 而且，他还是撒旦。 10月3日 Netflix 全球上线，准备好跟著金宇彬和秀智「甜到窒息」吧！

