《Kpop 獵魔女團》導演瑪姬·姜將登上《劉QUIZ》：揭開爆款動畫幕後祕辛

tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》（以下簡稱《劉QUIZ》）方面20日透露：「《Kpop 獵魔女團》共同導演瑪姬·姜（Maggie Kang）近日參與了節目錄製。」

瑪姬·姜是Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》的共同導演，該片以K-POP偶像為題材，成功打造出風靡全球的超級熱門作品。 節目中她將公開《Kpop 獵魔女團》誕生過程中的多樣幕後故事，並分享製作過程及成功的祕訣，為觀眾揭開更多不為人知的細節。

《Kpop 獵魔女團》講述同時身為女團與驅魔師的「HUNTR/X」，與對手「Saja Boys」展開對決的故事。 該片上映後取得驚人成績，成功登上Netflix歷代電影票房第2名。

OST同樣人氣爆棚，其中HUNTR/X的《Golden》近期更同時拿下英美兩大排行榜的冠軍。 Saja Boys的《Your Idol》與《Soda Pop》，以及HUNTR/X的《How It's Done》等歌曲，也紛紛進入主要音樂榜單，掀起熱烈話題。

此外，《劉QUIZ》瑪姬·姜導演特輯將於本月27日播出。

