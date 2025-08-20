令梁世宗不愿再看到的记者会照片！「是我的错，但也无能为力」可望与朴恩斌合作《我的见鬼女友》

演员梁世宗自从入伍后，就时常被目睹身材发福，尤其脸也胖嘟嘟，成为话题讨论，而不仅在退伍后演出的作品中被大家检视，他在日前作品《下流大盗》的制作发表会上，更是被拍下了相当胖的样子，让他大呼不敢再看到那样的自己。

7月所举办的《下流大盗》制作发表会，梁世宗穿著全身黑色服装出席，搭配著烫卷的发型，但是脸型很明显看得出来比之前圆润很多，当时他一登场的新闻照片也立即在网路上传开，网友们纷纷询问梁世宗的近况，是否有什么状况让他看起来与以前完全不一样了，成为话题讨论。而日前进行的电视剧播毕访谈，梁世宗才有机会说明当时的状况，当时他的确为了拍摄《下流大盗》需要增重6到7公斤体重。



不过梁世宗同时也提到了当时脚踝负伤的状况，他提到自己的脚踝不是骨头出现裂缝，而是有声音的扭了一下，制作发表会当时脚踝仍是受伤中的状态，所以自己的外型看起来比拍摄时更胖，成为大家话题讨论，但他却因为脚伤难以进行体型管理。梁世宗在拍摄结束后，去了欧洲与夏威夷后返国时不慎扭伤了脚踝两次，虽然去了两家医院检查，但却找不到确定的病因，可能是疲劳型骨折。他的脚踝肿得像大象腿一样粗，直到最近仍未痊愈，持续前往医院注射药物中。



梁世宗说自己脚踝骨折了两次，整个人都变得很忧郁，制作发表会上发胖的样子，他也承认都是自己的错，但却无能为力，对於目前自己现在的状态，他说终於可以看见脚踝的骨头了，也可以做些运动，状态轻盈多了，觉得很幸福。近期也传出梁世宗可望搭档朴恩斌，翻拍曾由孙艺珍与李民基演出的人气电影《我的见鬼女友》，梁世宗可望饰演直男检察官，爱上可以见到鬼的朴恩斌。



